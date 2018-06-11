歡慶警察節 警辦捐血活動

2018年06月11日 15:20 中時 葉書宏

6月15日警察節將至，內政部警政署保安警察第二總隊為展現警察博愛精神、型塑新警察形象，今（11日）號召刑事警察大隊、新店警分局等單位合辦捐血活動。（葉書宏翻攝）

6月15日警察節將至，內政部警政署保安警察第二總隊為展現警察博愛精神、型塑新警察形象，今（11日）號召刑事警察大隊、新店警分局等單位合辦捐血活動。（葉書宏翻攝）

6月15日警察節將至，內政部警政署保安警察第二總隊為展現警察博愛精神、型塑新警察形象，今（11日）號召刑事警察大隊、新店警分局等單位合辦捐血活動。（葉書宏翻攝）

6月15日警察節將至，內政部警政署保安警察第二總隊為展現警察博愛精神、型塑新警察形象，今（11日）號召刑事警察大隊、新店警分局等單位合辦捐血活動。（葉書宏翻攝）

6月15日警察節將至，內政部警政署保安警察第二總隊為展現警察博愛精神、型塑新警察形象，今（11日）號召刑事警察大隊、新店警分局等單位合辦捐血活動，鼓勵同仁挽起衣袖，以袋袋鮮血傳承警察溫馨。

保二總隊長劉章遠率副總隊長顏旺盛、主任秘書陳金陵等至現場捐出熱血，把警察的愛心，化為具體捐血行動，為血荒解燃眉之急，充分展現警察人員關懷同胞、熱心公益情操。

保二總隊表示，捐血活動由總隊警察之友會及峰智生化科技公司鼎力贊助物資，凡參加捐血活動人員，致贈洗髮沐浴組1組，藉以拋磚引玉，一起做公益。

(中時 )