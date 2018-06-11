MLB》達比修手傷復健中 可能明星賽後歸隊

達比修手傷恢復狀況不錯，但復出時間還未定。(美聯社)

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中時電子報

達比修有拿億萬大約進小熊，但開季後狀況不少，因右手三頭肌發炎，5月下旬進到傷兵名單，這周才開始做簡單傳接球，達比修能否趕在7月中旬明星賽前復出？小熊總教練麥登(Joe Maddon)也無法確定，僅表示下周過後，或許會有更明確的時間表。

31歲的達比修美國時間5月26日進傷兵名單，經核磁共振檢查，沒有結構性損傷，算是讓小熊鬆了口氣。但畢竟達比修在2015年時，曾動過韌帶移植手術(Tommy John)，小熊處理起來，態度格外謹慎，他到底何時能歸隊，還是未知數，有可能7月中旬明星賽前，還無法回來。

「我想我們傾向保守作法，不只我們，大家也都這麼做。」麥登自然希望達比修歸隊，達比修身體感覺也不錯，但一切急不得，「必須仔細查看所有細節，若急著讓球員回來，結果很快又受傷，這肯定會被嚴厲的譴責。」達比修已開始傳接球，過去5天傳球4天，明天會再試著傳傳球。

雖然少了達比修，不過頂替先發的蒙哥馬利(Mike Montgomery)表現不俗，近2場都繳優質先發；這或許也是小熊，為何能安心讓達比修養傷的原因之一。小熊今天輸1比7輸給海盜後，戰績37勝25敗，暫居國聯中區第二，落後龍頭釀酒人僅0.5場勝差。

(中時電子報)

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