戴資穎效應 全國羽球排名賽報名創紀錄

2018年06月11日 15:15 中時 馮惠宜

中華羽球排名賽開幕式由甲組選手代表黃品銜、中華羽協副理事長吳宜倫、中華羽協理事長蔡金年、中華羽協理事長張國祚、優乃克股份有限公司總經理井手伸和、中華羽協副理事長劉永安、政大墩獅子會會長劉喜與乙組選手代表楊洋（由左而右）共同點燃聖火。（馮惠宜攝）

中華羽球排名賽台中開賽，共有1700人選手與會創下歷年紀錄。（馮惠宜攝）

受球后戴資穎屢屢在全球羽球賽奪冠激勵，107年第二次全國羽球排名賽11日盛大在台中市中興大學體育館開戰，共吸引甲乙組共1700人參賽，達排名賽歷史新高，中華民國羽球協會理事長張國祚開幕致詞時特別向體育署喊話，將積極爭取籌辦亞洲青少年錦標賽等國際賽事到台灣舉行。

全國羽球排名賽10日到17日移師台中登場，來自全國各地1700名選手將進行1164場競技，由於全國羽球排名賽是職業球員年度國內排名競賽與國手選拔的舞台，也是青少年選手邁向職業球員的認證敲門磚，中華羽球協會11日盛大舉辦開幕式，特別安排去黃品銜與乙組種子選手楊洋和參與開幕式貴賓一起點燃聖火，象徵經驗傳承。

羽球協會理事長張國祚致詞時也表示，目前協會除了將今年度中華台北羽球公開賽總獎金自20萬美金提高到50萬美金外，也積極爭取籌辦亞洲青少年羽球錦標賽與其他國際賽事，未來中華羽協將更重視種子選手的培育，讓台灣羽球運動真正的落實札根，希望協會能當選手最大後盾，讓羽球運動受到更多國人矚目，讓國際看見台灣。

中華民國羽球協會訓練組陳世杰指出，全國羽球排名賽是台灣年度最高級別的羽球個人賽，總獎金為新台幣35萬3千4百元，其最終成績將做為遴選「2020年東京奧運會」的培訓依據，近年在戴資穎熱潮帶動下，國內參與羽球運動的人口數激增，因而今年參賽的人數也比去年成長20％，達到排名賽歷史新高。

(中時 )