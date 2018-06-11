台中國際機場公車票100元 連團客都搶搭

2018年06月11日 15:15 中時 盧金足

台中市「機場快線」公車路線，其中「國美館-台中國際機場線」為捷順全電動公車，方便背包客到台中觀光，也落實節能減碳。（盧金足攝）

台中市府在台中國際機場推出3條「機場快線」公車路線，但有的旅客還不知道交通這麼方便？交通局長王義川11日表示，從機場到市區「機場快線」只要新台幣100元，大約3美元票價，比較世界各國算很便宜，不只自由行背包客，也有旅行團預約搭車，第1班是清晨4點半，末班車為晚上11點半配合航班發車，方便旅客搭乘，航站周遭還有19條公車路線，1天發車505班次，可享公車10公里免費。

王義川表示，3條「機場快線」公車路線，其中「國美館-台中國際機場線」為捷順全電動公車，停靠站點鄰近各大旅館與飯店，方便離島及來自港澳、日韓、星馬背包客到台中觀光，票價100元，從機場到火車站約45分鐘的旅行時間。

3條「機場快線」公車路線，票價100元，停靠站以高鐵、台中火車站及各大飯店為主，每半小時1班車次，如果要使用搭公車10公里免費，民眾必須到航站周遭的站牌等車，王義川表示，經清查中清路等路線共有19條公車路線，1天發車高達505班次。

但這19條路線的公車，雖獲搭公車10公車免費福利，卻因停靠點多，公車旅行時間也長，王義川指出，從機場到台中火車站大約要2個半小時，「造成搭公車的民眾不開心，走中清路的路線，公車需繞進國際機場站點，但在機場等公車的民眾也不開心，因為公車沒人坐，影響公車開進機場站點」。

副市長張光瑤11日在市政會議針對台中國際機場推出3條「機場快線」，上路已1年多，質疑有這麼方便的公車「好像沒人知？」「怎會沒人知？」，要求相關單位多多宣傳，讓旅客成搭乘習慣，良性循環之下，以後就會變成機場熱門的接駁動線。

對此，王義川表示，3條「機場快線」，設定新台幣100元的票價，已獲很多商旅和自由行旅客使用，還有公車業者與飯店結盟，旅行團不必另花費遊覽車費用，搭乘「機場快線」值回票價。

台中國際機場聯外交通，市府推出3條「機場快線」公車路線，包括「國美館-台中國際機場線」（經烏日高鐵站）、「台中火車站-台中國際機場線」（經台灣大道）、「逢甲夜市-台中國際機場線」（經中清路）。

交通局指出，沿線有許多飯店與知名民宿，成為港澳、星馬、日韓的背包客方便的聯外運輸系統，台中市民與彰化、南投的民眾，透過接駁公車前往台中國際機場搭機，往返機場更為便利。

(中時 )