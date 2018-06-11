台中國際機場公車票100元 連團客都搶搭

台中市3條「機場快線」公車路線，停靠站以高鐵、台中火車站及各大飯店為主，每半小時發車1班車次。（盧金足攝）

友善列印
中時
台中市「機場快線」公車路線，其中「國美館-台中國際機場線」為捷順全電動公車，方便背包客到台中觀光，也落實節能減碳。（盧金足攝）

台中市府在台中國際機場推出3條「機場快線」公車路線，但有的旅客還不知道交通這麼方便？交通局長王義川11日表示，從機場到市區「機場快線」只要新台幣100元，大約3美元票價，比較世界各國算很便宜，不只自由行背包客，也有旅行團預約搭車，第1班是清晨4點半，末班車為晚上11點半配合航班發車，方便旅客搭乘，航站周遭還有19條公車路線，1天發車505班次，可享公車10公里免費。

王義川表示，3條「機場快線」公車路線，其中「國美館-台中國際機場線」為捷順全電動公車，停靠站點鄰近各大旅館與飯店，方便離島及來自港澳、日韓、星馬背包客到台中觀光，票價100元，從機場到火車站約45分鐘的旅行時間。

3條「機場快線」公車路線，票價100元，停靠站以高鐵、台中火車站及各大飯店為主，每半小時1班車次，如果要使用搭公車10公里免費，民眾必須到航站周遭的站牌等車，王義川表示，經清查中清路等路線共有19條公車路線，1天發車高達505班次。

但這19條路線的公車，雖獲搭公車10公車免費福利，卻因停靠點多，公車旅行時間也長，王義川指出，從機場到台中火車站大約要2個半小時，「造成搭公車的民眾不開心，走中清路的路線，公車需繞進國際機場站點，但在機場等公車的民眾也不開心，因為公車沒人坐，影響公車開進機場站點」。

副市長張光瑤11日在市政會議針對台中國際機場推出3條「機場快線」，上路已1年多，質疑有這麼方便的公車「好像沒人知？」「怎會沒人知？」，要求相關單位多多宣傳，讓旅客成搭乘習慣，良性循環之下，以後就會變成機場熱門的接駁動線。

對此，王義川表示，3條「機場快線」，設定新台幣100元的票價，已獲很多商旅和自由行旅客使用，還有公車業者與飯店結盟，旅行團不必另花費遊覽車費用，搭乘「機場快線」值回票價。

台中國際機場聯外交通，市府推出3條「機場快線」公車路線，包括「國美館-台中國際機場線」（經烏日高鐵站）、「台中火車站-台中國際機場線」（經台灣大道）、「逢甲夜市-台中國際機場線」（經中清路）。

交通局指出，沿線有許多飯店與知名民宿，成為港澳、星馬、日韓的背包客方便的聯外運輸系統，台中市民與彰化、南投的民眾，透過接駁公車前往台中國際機場搭機，往返機場更為便利。

(中時 )

雙北共同政見 侯友宜：交通環保… 北市教育局辦PTS論壇 廣邀各方集…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。