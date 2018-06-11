首度出寫真 歐陽娜娜：來不及作夢就長大了

歐陽娜娜18歲首度推出寫真。(皇冠提供)

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中時電子報

近年來在演藝圈大放異彩、備受年輕族群喜愛的歐陽娜娜即將於6月16日出版出道以來第一本文字寫真書《I am NANA》，由北京知名時尚攝影師崔超掌鏡，書中收錄上百張精心挑選的照片，搭配她親自撰寫的心情隨筆，精采可期。

「來不及作夢就長大了。這是一本告別書，捨不得告別童年，但不得不說再見！」這也是一本回答書，回答自己給自己的問題，17歲的答案，不知道未來會不會改變。再見童年，繼續勇敢，做一個厲害的人！」這是歐陽娜娜在書中的開場白。

6月15日是她的18歲生日，她在書中提到自己18歲最想完成的三個心願：考駕照開車、剪頭髪、來一個說走就走的旅行。但是，工作滿檔的她，看來要實現這些心願並不容易。

多才多藝的歐陽娜娜，雖然出道才短短三年，已拍攝多部電影，人氣扶搖直上！因為工作性質的關係，很多時候逼得小小年紀的她不得不成長，心態也必須重新調整。幸好她的個性獨立、生性樂觀，對於一些來自外界的負面批評始終用樂觀開朗的態度去面對。當她心情特別不好、特別累的時候會想練琴，並且在心中感謝那個小時候認真練琴的自己，讓自己可以寄情於音樂，暫時忘卻一切煩憂。

《I am NANA》自6月11日起於金石堂、博客來等各大網路書店展開預購，並在6月16日於台北中山堂舉辦一年一度的「2018歐陽娜娜大提琴巡迴音樂會」，現場將舉辦新書首賣會。喜歡歐陽娜娜的粉絲們，千萬不要錯過這個與偶像近距離接觸的機會！

(中時電子報)

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