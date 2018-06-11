雨季來臨看房好時機 檢驗建商防水工法

2018年06月11日 17:47 中時 盧金足

久樘開發針對屋頂防水有繁複程序，要求需經過108小時試水測試，確保有效性與持久性。（盧金足翻攝）

台灣近來乾旱缺水，期待大雨解渴，雨季來臨不只有助改善水情，購屋民眾也可把握機會檢驗建物防水工程。中部建商精銳建設、久樘開發防水新工法；陸府建設除工程面外，還有每年的房屋健檢；遠雄、總太、坤悅則以保固服務為品質把關。

精銳建設位於單元二的「精銳花映樹」別墅案，施工時特別將中庭石材地板架高，提升地表透水性、增加排水效果；全區中庭花園更採用有別一般工法施作，以降版的方式讓建築綠覆率及覆土空間提升，增加植栽表面及覆土體積，也讓植樹有更大的成長空間。

精銳建設接續推出同樣採取特殊工法的「精銳花悅樹」，位於單元二中綠覆最高的核心位置，鄰近單元重劃區最大的萬坪生態公園，正對運動公園預定地。

強調工程品質的久樘開發，在建築物的防水工法上也有獨到經驗，例如在屋頂樓梯間出入口下緣8至10公分處一體成型，避免施工接縫滲水；防水工程施作四層彈性水泥夾一層抗裂玻纖網、及一層隔熱霜，並經過108小時試水測試，確保有效性與持久性。

魔鬼藏在細節中！久樘開發特別強調，鋁窗填縫前進行「窗框清潔」，這個必要的小動作，杜絕雜質影響防水效果。

陸府建設生機別墅提供十年防水保固外，每年為各社區房屋健檢，檢查項目包括結構體、機電、給排水、固定設備、及植栽。由於機電管路大部分被結構或裝修建材包覆在內，無法直接勘查，陸府採用熱顯像儀來偵測管線、管道效能。

陸府建設也設計有專屬於房屋的健診手冊，完整紀錄每個檢查項目與維修過程，其中也包括了固定裝修的檢查，對於購買精裝修屋的客戶來說是省心又安心的保障。

遠雄建設針對「遠雄文心匯」、「遠雄之星6」以及「遠雄一品」等案的防水部分，提供5年延長保固，水保固範圍不僅針對住家牆面滲水，還包括廚房浴室、冷熱水管，甚至公共空間，如頂樓屋頂、庭園以及景觀水池、游泳池水空間等，只要在社區保固期間內免費修繕，24小時服務專線，予以住戶災後最即時的巡檢修繕服務。

總太集團永福地產「洲際W」提供年度公設健檢、社區維修服務外，還備有適用於保固期內外的緊急修繕機制來因應天災。

聚合發建設、坤悅開發則針對牆角、窗框施作加強防水工法，牆面角隅用大一號之鋼筋做補強、窗框安裝前於立框處施做一道防水結構，鋁窗鑲嵌後施做第二道防水；浴室防水分底塗、中塗、面塗三道程序，並試水24小時，一年保固期內，還有兩次免費居家房屋健檢。

(中時 )