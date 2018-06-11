蔡衍明愛心基金會送愛到嘉義 百戶弱勢民眾和青年受惠

2018年06月11日 16:03 中時 呂妍庭

蔡衍明愛心基金會副執行長趙忠傑親手送上端午慰問金給張阿公。（呂妍庭攝）

蔡衍明愛心基金會副執行長趙忠傑（右一）、彭澤惠（左一）、南華大學行政副校長林辰璋（左二）等人除送上端午慰問金，也送出旺旺食品給張阿公。（呂妍庭攝）

蔡衍明愛心基金會今11日與南華大學前往大林鎮明和里一戶人家訪視，並送上端午慰問金。（呂妍庭攝）

為感謝蔡衍明愛心基金會和南華大學的善心，大林鎮明和里長曾安銅（右二）送上自家生產的藍白拖給南華大學，大林鎮代理鎮長葉和平（右一）也前來關心。（呂妍庭攝）

南華大學青年志工對弱勢長輩噓寒問暖，讓阿公忍不住比讚。（呂妍庭攝）

蔡衍明愛心基金會從2015年擴大與各地大學合作推廣青年公益送愛活動，透過青年志工的行腳訪視，找出需要幫助的弱勢邊緣戶，11日蔡衍明愛心基金會副執行長趙忠傑、彭澤惠、南華大學行政副校長林辰璋跟著公益青年腳步，走訪大林、民雄5個鄰里家戶，親手送上每戶5000元端午紅包，讓受贈者感激再三，直說感恩、感謝！

彭澤惠說，蔡衍明愛心基金會已連續3年和學校合作，看到青年志工在愛的力量驅使下走入社區，與民眾互動，付出關懷，「覺得非常有意義」。趙忠傑說，蔡衍明愛心基金會結合全國27所大學，到各個偏鄉關懷弱勢，今天很開心能再一次與南華攜手做公益，把端午慰問金送到中低收戶、弱勢民眾手上，同時也發揮企業和學校的社會責任，並宣揚基金會董事長蔡衍明的愛心理念。

南華大學表示，包括今天親自造訪的5戶弱勢邊緣戶，蔡衍明愛心基金會端午佳節紅包共發給34名學生及大林鎮、民雄鄉66戶弱勢家庭，尤其是雙方合作這麼久，第一次把送愛範圍擴大到民雄鄉，未來青年志工與南華大學仍會在蔡衍明愛心基金會協助下，持續發掘社區中被遺忘的角落，讓弱勢民眾都能獲得關注與關懷。

(中時 )