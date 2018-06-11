總統飆罵農委會 陳吉仲：可能認知不同

2018年06月11日 16:03 中時 鄭郁蓁

上週起嘉義、台南的一期稻作進入主要盛收期，稻農因擔心颱風豪雨等氣候影響而搶收青割。農委會副主委陳吉仲今天呼籲農民勿搶割，只要農友不青割，稻穀含水率低於30%，保證公糧收購價每台斤950元以上，比農民搶收的收益還高。

此外，針對香蕉價格暴跌，總統蔡英文日前在中常會上「飆罵」農委會副主委陳吉仲，陳指台灣專業農戶年所得154萬，蔡英文聽到後震怒，質問「生活在農村的老農、現在回鄉的小農，每年年收入有到154萬元嗎？」並嗆罵農委會圖表畫得很漂亮，卻不會講白話文。「難道要我說話你們（農委會）才要動嗎？才要反擊嗎？」

陳吉仲回應表示，自己大學、研究所都念農經，在專業領域也擔任農產品價格負責人，從來沒有講任何「文謅謅」的話，都是直接講白話文。總統問，有沒有滯銷？「我說，從經濟學角度，供給一定可以找到需求，她就覺得我文謅謅。」後來接著跟總統報告產銷失調問題，必須長、短期的規畫，因過去十年也有失調樣態，未來十年也會有，而農委會責任是縮小失調幅度，讓農民收益不要低於成本。「這樣的對話，是爭辯嗎？ 每個人解讀可能不同。」

至於農業專戶有落差？陳吉仲表示，154萬是「專業農」所得，目前全國農家共8萬戶，其中七成是包含小農、老農的「兼農」，平均所得落在 105至110萬之間，他報告的是剩下三成的專業農，「總統就覺得，那七成的農業人口該怎麼辦？」

陳吉仲強調，農業還是需要專業，因為包含農業保險，農民福利要提升，還是要靠專農，未來也盼專業農所得可再提高到每年180萬元。

至於香蕉價格，農委會上周大動作承諾，本周前將回到每公斤15元的價格，但昨天北農價格在每公斤13元。陳吉仲表示，今天(周一)休市，但義美總經理高志明告訴他，原本想以16.5元購買香蕉，現在已經買不到，顯示價格已經回穩。

(中時 )