總統飆罵農委會 陳吉仲：可能認知不同

友善列印
中時

上週起嘉義、台南的一期稻作進入主要盛收期，稻農因擔心颱風豪雨等氣候影響而搶收青割。農委會副主委陳吉仲今天呼籲農民勿搶割，只要農友不青割，稻穀含水率低於30%，保證公糧收購價每台斤950元以上，比農民搶收的收益還高。

此外，針對香蕉價格暴跌，總統蔡英文日前在中常會上「飆罵」農委會副主委陳吉仲，陳指台灣專業農戶年所得154萬，蔡英文聽到後震怒，質問「生活在農村的老農、現在回鄉的小農，每年年收入有到154萬元嗎？」並嗆罵農委會圖表畫得很漂亮，卻不會講白話文。「難道要我說話你們（農委會）才要動嗎？才要反擊嗎？」

陳吉仲回應表示，自己大學、研究所都念農經，在專業領域也擔任農產品價格負責人，從來沒有講任何「文謅謅」的話，都是直接講白話文。總統問，有沒有滯銷？「我說，從經濟學角度，供給一定可以找到需求，她就覺得我文謅謅。」後來接著跟總統報告產銷失調問題，必須長、短期的規畫，因過去十年也有失調樣態，未來十年也會有，而農委會責任是縮小失調幅度，讓農民收益不要低於成本。「這樣的對話，是爭辯嗎？ 每個人解讀可能不同。」

至於農業專戶有落差？陳吉仲表示，154萬是「專業農」所得，目前全國農家共8萬戶，其中七成是包含小農、老農的「兼農」，平均所得落在 105至110萬之間，他報告的是剩下三成的專業農，「總統就覺得，那七成的農業人口該怎麼辦？」

陳吉仲強調，農業還是需要專業，因為包含農業保險，農民福利要提升，還是要靠專農，未來也盼專業農所得可再提高到每年180萬元。

至於香蕉價格，農委會上周大動作承諾，本周前將回到每公斤15元的價格，但昨天北農價格在每公斤13元。陳吉仲表示，今天(周一)休市，但義美總經理高志明告訴他，原本想以16.5元購買香蕉，現在已經買不到，顯示價格已經回穩。

(中時 )

蔡衍明愛心基金會送愛到嘉義 百… 台中慈濟醫院設計素粽食譜 宣導…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。