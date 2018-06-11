陸093B核潛艇全都露 秀小龜背和水下艇身細節

出現在解放軍海軍2018年招生宣傳片中的093B核潛艇模型。（截圖）

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中時電子報

解放軍6月8日再度透過「模型爆料」模式，在中國海軍的招生宣傳片中，曝光了自製2.5代攻擊核潛艇093B型潛艇的全身照。093B核潛艇一直半遮面的小龜背，還有以往從未曝光的水下艇身，這次都清晰可見。

大陸軍事微博百戰刀指出，顯然這款右下角銘牌上寫著「中船重工第七一九研究所贈」字樣的093B核潛艇模型，是按照實艇比例縮小製作的官方珍藏版。

分析認為，從這個定妝照式的模型來看，093B型攻擊核潛艇最受關注的小龜背，實際上與潛艇艦橋連為一體。從艦橋前端底部的填角開始，一直延伸到後方的小龜背，這一體式構造似乎形成潛艇艦橋的「底座」。從這樣的設計，以及小龜背所處艦橋後方的位置來看，基本上可確定它是核潛艇飛彈垂直發射裝置。

不過，分析指出，對比潛艇艦橋和整個艇身，小龜背的長度顯然十分有限，因此能裝載的垂發單元不會太多。為了適應潛艇寬度，093B核潛艇垂發單元可能會採取縱向並排兩列的排列方式。預計單元數量在12-16個之間，因為如果少於12個，則基本上沒什麼火力密度或持續性可言，而多於16個的話，093B的艇長估計難以容納。畢竟除了垂直發射裝置，艇內需要安裝的各種設備與裝置還有很多。

093B核潛艇的實體照。（網路）

因此，從這個最新模型來看，093B核潛艇應該能攜帶12-16枚鷹擊-18反艦、陸攻型巡弋飛彈。至於兩個彈種的數量如何選擇，就要看潛艇屆時需要執行哪種作戰任務了。當然，除了垂發裝置外，093B還應該會有6具艇首魚雷發射管，可以發射新式反潛/反艦重型魚雷，以及比較舊型一點的鷹擊系列潛射反艦飛彈。

(中時電子報)

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