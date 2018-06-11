台中慈濟醫院設計素粽食譜 宣導銀髮族健康概念

台中市長夫人廖婉如（左）、台中慈濟醫院院長簡守信（中）現場示範包素粽。（王文吉攝）

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社區長者應邀出席包素粽活動，與台中市長夫人廖婉如（前排左三）、台中慈濟醫院院長簡守信（前排右三）一同品嚐色香味俱全的養生素粽。（王文吉攝）
「健康養生五榖粽」食材內容依新版國民飲食指南設計。（院方提供）
社區長者耐心指導包粽技巧。（院方提供）

端午佳節將近，街頭滿是粽味飄香，但愈美味的粽子往往熱量爆表，反而成為健康一大隱憂。台中市衛生局與台中慈濟醫院合辦「花好粽夏慶端午」素粽教作活動，邀請市長夫人廖婉如與台中慈濟醫院院長簡守信攜手示範「健康養生五榖粽」，應邀品嚐的社區長者們豎起大拇指說「讚」！

台中慈濟醫院營養師依據新版國民飲食指南設計「健康養生五榖粽」，由市長夫人廖婉如與院長簡守信以現場直播方式在臉書上分享。營養科副主任楊忠偉說，「健康養生五穀粽」食材包括：黑米、16穀米、長糯米各20克，加上豆乾丁1份、香菇1朵、猴頭菇15克、熟栗子1顆與腰果10克。

楊忠偉表示，「健康養生五榖粽」增加全榖雜糧攝取，並以豆乾丁取代傳統型五花肉或滷肉，另加入堅果增加好的油脂攝取，滷過的香菇與猴頭菇則可增添粽子風味。楊忠偉提醒，粽子本身已有調味，建議食用原味，避免沾甜辣醬或番茄醬加工調味料，食用鹼粽應避免沾砂糖或糖漿，以免鈉、糖攝取過量。

端午節前夕，為宣導銀髮族健康飲食概念，台中市衛生局應景活動，主秘邱惠慈指出，藉此可改善長者蛋白質與膳食纖維攝取不足等問題，與慈濟醫院共同合作，教民眾製作低卡、少油、少鹽，適合長輩食用好咀嚼吞嚥，又能兼顧補充蛋白質及提升膳食纖維攝取的健康素粽。

(中時 )

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