迎接花博 中市「回收學園噗噗車」換新裝

「回收學園噗噗車」家電診所可維修電風扇、吹風機、烤箱、飲水機等。（盧金足翻攝）

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「二手物銀行」提供書籍及玩具、衣物等，全市二手物銀行交換次數已達到10萬件。（盧金足翻攝）
台中市環保局「回收學園噗噗車」全新換裝，超萌的石虎家族圖案超吸睛。（盧金足翻攝）

配合台中花博年底將盛大開幕，環保局「回收學園噗噗車」也全新換裝，超萌的石虎家族圖案，盼將正確的資源回收觀念推廣至城市各個角落，歡迎各學校團體踴躍預約。

環保局長白智榮表示，「回收學園噗噗車」裝置跑馬燈、電視及音響等影音設備，機動性高，採「隨到隨教」的方式，宣導「二手物銀行」及「家電診所」政策，實施減塑環保教學。

106年度推動至今約近1年，共舉辦理61場次，約有1萬8000人次參與，巡迴場次中現場交付的回收二手物約400公斤，並販售約1200件的二手物；另外，也有186件小家電透過巡迴維修收件，成效良好。

環保局指出，噗噗車巡迴校園，加上各處定點持續推動，全市二手物銀行交換次數已達到10萬件；而家電診所自開辦以來，維修量達1萬9500件以上，修復率達82％，獲得許多民眾熱烈響應，成功減少大量廢棄物的產生。

今年度已開放各單位預約申請，只要達50人以上即可申請宣導，歡迎民眾多加利用。

參與回收的張小姐表示，家電診所可維修電風扇、吹風機、烤箱、飲水機、檯燈、電鍋(電子鍋)、果汁機、熱水瓶、電暖扇、烘碗機及快煮壺等11類，有助於減少廢棄物的產生，還可以省錢，造福更多民眾。

(中時 )

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