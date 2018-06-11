貓空纜車推暑期優惠 18歲以下學生單趟50元

2018年06月11日 16:14 中時 陳燕珩

暑假快要到了，台北捷運公司推出貓空纜車學生優惠，7月1日到8月31日期間，全台18歲以下學生憑學生證，就能享單趟50元優惠票價，暢遊貓空郊區。另外，6月18日端午節當天，民眾還可搭貓纜前往指南宮，參加「香包傳情 扇行藝舉」活動，免費體驗DIY香包、彩繪紙扇。

目前6歲到12歲以下的國小學童搭乘貓纜，已享有單趟50元優惠價，暑假期間貓纜再推好康優惠，全國18歲以下的國中、高中或大學生，只要出示學生證購票，即可享有每趟50元的好康優惠，來回一趟最高可省140元，暫無學生證的部分畢業生，也可出示身分證件同享優惠。

另外，下周一就是端午節，6月18日當天上午10時到下午2時，貓纜特別與指南宮合作，在指南宮站旁的洞庭湖餐廳，舉辦「香包傳情 扇行藝舉」活動，只要前往餐廳，索取香包吊飾素材，就可自由發揮巧思，DIY獨特風格的香包，還可跟水彩畫大師陳陽春一起彩繪扇子。

想要暢遊貓空，也可購買「貓空纜車來回超值票」，1張票卡260元，限1人使用，限啟用當日有效，可不限里程搭乘貓空纜車來回1次及加贈免費搭乘1次。

為節省現場排隊時間，民眾可利用網路預約搭乘貓纜，只要在搭乘前1天，到「台北市民e點通」網站，點選「捷運公司案件總覽」中的「貓空纜車預約系統」，預訂搭乘纜車日期、車廂種類及時段，自行列印預約報到單，就能完成預約。 (預約系統網址：https://ssl.metro.taipei/gondolabooking/)

(中時 )