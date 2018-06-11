獲教練推薦 林智勝連15年入選明星賽

2018年06月11日 16:07 中時電子報 蔡銘仁

中信兄弟「大師兄」林智勝近期上到一軍，趕在最後關頭，取得推薦進明星賽的資格，他昨也在面對統一獅的比賽中，擊出本季首轟，替自己擦亮招牌，聯盟今(11日)公布明星賽推薦名單，林智勝如願獲明星白隊教練推薦，將連續入選明星賽紀錄推進到第15場。

林智勝受到傷勢影響，開季從二軍出發，未能進到票選名單，直到5月31日才在一軍亮相，「壓線」取得獲推薦的資格。明星賽除了先發12人，另有12個推薦名額；林智勝順利入選，除了延續連續入選紀錄，生涯在明星賽累積3轟的他，有望挑戰明星賽史上最多轟紀錄。

另，中信還有年輕投手楊志龍、「萬人迷」王光輝之子王威晨、外野手陳子豪、以及日前甫投出中職史上第7場「無安打比賽」的洋投艾迪頓入選，共6名選手獲推薦。獅隊則有年輕小將施子謙、江辰晏、洋投羅里奇、內野手陳鏞基、捕手陳重羽、外野手羅國龍等6人。

紅隊部分，富邦有7人獲推薦，包括洋投羅力、「不死鳥」郭泓志、投手賴鴻誠、捕手蔡友達、內野手林益全、陳品捷、及「二年級生」外野手申皓瑋。其中，郭泓志日前復出時，宣告這將是自己的最後一年，也代表這次明星賽，會是他的告別秀。

猿隊有5名選手被推薦，包括在牛棚勞苦功高的吳丞哲、內野手林立及外野手藍寅倫，近期才取代道恩斯上一軍的洋投史博威，也名列其中；日前被打傷右手的林泓育，以指定打擊身分入選。明星隊24人全數底定，本屆明星賽於7月7日和8日，在台北市天母棒球場開戰。

(中時電子報)