川金會倒數！中天記者採訪遭關切 星國警：這次比較敏感

2018年06月11日 16:09 中時電子報 周郁蘋 ／綜合報導 ／綜合報導

資深駐美特派記者龔邦華自美國飛抵新加坡參與「川金會」盛事。（圖／中天提供）

主播張以仁守候在金正恩下榻飯店【瑞及酒店】外，熱到西裝都穿不住。（圖／中天提供）

全球矚目的「川金會」明（12）日將在新加坡登場，這場美國總統川普與北韓領導人金正恩首度公開會面，吸引各國媒體爭相採訪，中視中天新聞團隊為讓台灣民眾掌握第一手國際新聞消息，派出當家主播哈遠儀、資深軍事政治記者林于喬等人，不過林于喬在採訪時，卻遭到新加坡憲兵關切。

中視中天新聞團隊派出當家主播哈遠儀、資深駐美特派記者龔邦華、資深軍事政治記者林于喬以及政論節目主持人張以仁，加上四位資深攝影記者帶著能快速將畫面傳回台灣的4G包等器材，黃金陣容打造【狂人聚星-川金拚核平】特別報導。

隨著川金會倒數計時，新加坡政府嚴陣以待，維安採取超高規格，林于喬透露，在白宮記者團進入巴耶黎峇空軍基地前，他與攝影記者提早到基地外圍、距離約50公尺外的公車站牌為拍攝準備，但隨即遭到新加坡憲兵關切，除了搜查包包、要求刪除拍攝帶內容，還扣押護照、記者證等，新加坡警方馬上前來協助處理。

林于喬表示，調查過程中一位女警官很友善地向他說明，她非常喜歡台灣，每年都到台灣很多趟，並提醒記者「這次（指川金會）比較敏感」，所以執法會較嚴格。林于喬也對因國情不同造成的認知差異表示理解，且絕對尊重新加坡警方對維安所做的努力。

(中時電子報)