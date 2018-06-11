上游集水區連日有雨 日月潭蓄水量「免驚」！

日月潭11日上午下大雨，日管處冒雨洗水池，「水的意象」讓人留下深刻印象。（沈揮勝攝）

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日月潭11日上午下大雨，上游集水區也有進帳，水位明顯回升，蓄水量逾1億1000萬公噸。（沈揮勝攝）
日月潭文武廟11日上午雨況。（沈揮勝攝）

「大旱望雲霓！」11日全台降雨，許多人舒一口氣、慶幸旱象稍解。事實上，日月潭蓄水率從去年入冬至今從未低於80%，6日武界上游單日雨量116毫米，這兩天又進帳不少，10日水位745.77公尺、11日驟升到746.11公尺，蓄水率飆破85%，蓄水量1億1034立方公尺。

日月潭水位在6月初曾下降到745.20公尺，雖然水域管理單位大觀發電廠解釋，即使九蛙全露蓄水率都還超過8成；且《中國時報》也連續報導，日月潭蓄水現況為全台的中、大型水庫最佳，絕對夠用60天以上。但怪的是，仍有部分媒體一再誤導誇大說是缺水。

上周三下午，南投山區下大雨，潭區單日雨量超過45毫米，武界、萬大林道、廬山、翠峰則為60到116毫米不等。山區大雨，武界壩進帳不少，但原水濁度太高，不宜立即引進日月潭以免導致淤積惡化，因此近日潭區水位回升略顯緩慢，原因不在沒水，而是水太濁。

這些原水經數日沉澱，11日清晨大量挹注，日月潭水位單日驟升34公分，後續更是看好。日管處副處長陳志賢、文武廟總經理黃宋華都說，有雨真好，滋潤大地、有利消暑，也安了民眾的心。

(中時 )

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