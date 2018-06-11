國小女童被學校玻璃門砸傷 議員批校園安全有漏洞

2018年06月11日 16:16 中時 廖素慧

女童雙手被玻璃碎片砸傷，傷癒後要復健。（廖素慧攝）

女童的臉頰被玻璃碎片砸傷，縫合多針，家長擔心破相。（廖素慧翻攝）

嘉義市1名國小四年級女學童被學校教室玻璃門砸傷，臉及雙手動手術縫合20餘針，手部韌帶斷裂，休養10餘天，11日負傷上學，議員黃露慧督促市府全面體檢校園安全，市府教育處長余坤龍說，會請學校檢視，加強不足的部分。

女童媽媽說，女兒是學校直笛隊員，5月31日當天看到女兒被送到醫院，臉、雙手都是碎玻璃片，快暈了，總共縫合20餘針，女兒的右手韌帶斷了，無法拿東西，在家休養10天，都是她餵飯，她擔心女兒破相、手傷復健問題，寢食難安，希望學校加強校園安全管理，不要再有孩子受害。

學校校長表示，專科教室大樓共3層樓，是一般毛玻璃門，事發隔天找廠商檢視，沒有老化現象，研判是受到外力擠壓而破裂，已改成強化玻璃，並擬將2、3樓全部改裝強化玻璃門，此外，加強校園內部連繫及安全管理。

黃露慧表示，嘉義市28所國中小學校全部獲得國際校園安全認證，但近3年來似乎螺絲鬆了，校園安全出現漏洞，這名女童受傷是警訊，市府應該持續推動校園安全認證升級。

黃露慧及戴寧議員都建議，每年編列預算約800至1000萬建置保全人員，以加強校園安全。

(中時 )