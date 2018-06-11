端午連假國道勿疲勞駕駛 夜間肇事比例高達34％

2018年06月11日 16:25 中時 王思慧

端午連假將屆，高速公路局表示，去年4天端午連假共發生441起事故，其中0至6時夜間時段，死亡事故比例高達全日的34％；高公局提醒，行駛國道切勿疲勞駕駛，也請注意行車安全，避免發生事故，另也鼓勵用路人返鄉或出遊可多搭乘公共運輸，省時又省力。

經高公局統計，去年端午期間4天國道事故資料，共發生441件事故，因假期多為返鄉及出遊旅次，車流量大，易發生擦撞小事故，其肇因主要為未保持安全距離、未注意車前狀態，或變換車道不當所導致，都是人為疏失所造成，故日間行駛壅塞路段時，應與前車保持適當距離，避免發生事故，影響出遊行程與興緻。

另外，歷年國道日夜間肇事率，深夜23時至凌晨6時的死亡肇事率為日間凌晨6時至18時7.5倍，其中夜間時段0至6時，但該時段死亡事故比例卻高達全日的34%。而從歐美日國外相關夜間肇事分析文獻也顯示，夜間行車肇事嚴重程度（致死率及肇事率）都高於日間約2至3倍。

有鑑於夜間行車風險較高，高公局提醒用路人，夜間行車較違反生理時鐘，如精神狀況較差，可至各服務區駕駛人休息室充分休息後再出發，避免疲勞駕駛或精神不濟降低專注力。夜間車流量較少，整體行車速度雖較快，請勿超速行駛，也請保持適當安全距離，以避免前方遇緊急狀況時煞車不及。

高公局提醒，連假出遊如要自行開車者，請務必養足精神再上路，同時鼓勵用路人可多搭乘公共運輸返鄉或出遊；正確的駕駛行為並遵守交通規則，為「交通安全」的不二法門。

(中時 )