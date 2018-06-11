中市勞工局就業列車上路 青年畢業不怕失業

台中市府勞工局舉辦主題式徵才，有效縮短剛畢業的社會新鮮人進入職場的謀職期。（盧金足翻攝）

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為協助青年學子畢業後能夠順利邁入就業市場，台中市就業服務處提供從就學接軌就業的連串式就業促進措施，讓青年從學校到職場快速就業。

勞工局長黃荷婷表示，青年勞工朋友具有創造力與爆發力，卻常在求職時無法掌握自我優勢與就業契機，勞工局結合市政府的青年希望工程，打造就學接軌就業的串連式服務，為大台中學子順利開展職涯藍圖

台中市就業服務處從青年學子在學階段開始即提供「職涯探索輔導」，利用職涯諮詢、職業適性診斷及心理諮商等服務

，讓學生了解自身特質和優劣勢。

對於想提早進入職場體驗者，可參加今年度新辦理的「體驗百業，成就夢想」活動，直接進入不同領域業界體驗，體驗實際工作職場的真實樣貌。

或是加入每年暑假「大專青年學生公部門暑期工讀」的行列

，了解公部門的行政運作狀況，可以減輕家庭經濟壓力負擔

，也可透過具學習性、安全性的體驗和工讀經驗，強化青年學子職涯準備的正確觀念和能力。

對於即將邁入職場的畢業生，台中市就業服務處更推出「幫缺工找人才校園巡迴列車」活動，採雙講師模式，讓青年學子了解不同領域產業的特性和發展願景，運用「職涯工作卡系統」協助產製完整履歷，並搭配主題式徵才，以有效縮短初入職場的謀職期。

此外，台中市轄內16個就業服務據點，配合中央機關提供的青年跨域津貼、青年就業讚等各項獎補助方案，提供一案到底的專人服務，讓尋職之路無往不利。

去年接受就業諮詢的小維表示，他只有短期打工經驗，當完兵後對於未來的工作感到迷惘，在親友推薦下到就業服務處尋求協助，透過就業服務員諮詢跟協助運用職涯工作卡系統製作個人專屬的完整履歷，順利獲得錄取進入知名的記憶體大廠任職。

就業服務處長傅晶如表示，今年配合畢業季陸續規劃了8月份中科聯合徵才、9月份就業嘉年華及10月份南屯區公所聯合徵才等活動，歡迎即將投入職場的青年學子把握就業機會。

(中時 )

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