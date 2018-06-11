草屯連任8屆鎮民代表 洪登宜接受內政獎章表揚

▲獲選全國績優資深民意代表，將接受內政部三等內政獎章表揚的草屯鎮民代表洪登宜。（楊樹煌攝）

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▲擔任鎮代30餘年，獲績優資深民意代表將接受內政部三等內政獎章表揚的草屯鎮民代表洪登宜（致詞者）。（楊樹煌攝）

草屯鎮連任8屆鎮代的代表會長青樹洪登宜，擔任鎮代30餘年，明12日將接受內政部「資深績優民意代表三等內政獎章」表揚，其同仁、親友聞獲，紛紛向其致賀，連日來賀聲不斷，他個人也覺得很榮幸能獲內政部表揚，未來仍會一本初衷，竭盡為民服務職責。

洪登宜擔任草屯鎮民代表30餘年來，每天勤跑基層，致力為民服務，全力爭取經費，建設地方，督促鎮內各項建設與工程品質，認真服務里民全年無休，對關懷照顧老弱婦孺、低收入戶及弱勢者，不餘遺力，並重視里民陳情意見，專職服務精神，令人敬佩。

洪登宜除致力為民喉舌之責，服務選民有口皆碑，並熱心教育，關懷弱勢學子，他曾任僑光國小家長會委員、顧問，日新國中家長會長及草屯鎮林太師廟主委，期間提供兩國中、小學獎助學金給弱勢學生，助其努力向學，讓他們無後顧之憂。

同時他更關心鎮內老弱鎮民生活，經常提供日常生活用品及慰問金，八八風災時，擔任林太師廟主委的他，並勸募20餘萬元捐款，交給草屯鎮公所轉交救難中心，善心不落人後，獲選內政部績優資深民意代表，名副其實。

70歲的洪登宜一直保持無黨籍身分，選舉、交友不分藍綠，草根性十足，親和力強，和基層選民毫無隔閡，水乳交融打成一片，普獲選民肯定而力挺支持，因而8屆30餘年鎮民代表選舉，無往不利，每次都以超高票當選連任，成為草屯鎮民代表會代表選舉最穩定的常勝軍。

獲選內政部績優資深民表，賀聲連連，洪登宜欣慰的表示，受到肯定只有加倍付出，才對得起支持的朋友，他打趣的說，鎮代有如啃豬大骨、沒肉、卻棄之可惜，雖然選舉時，候選人冷暖自知，但面對熱情的支持者，常會讓你捨不得放棄服務，只有更用心投入，無怨無悔的為選民服務再服務。

(中時 )

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