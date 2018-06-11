接教長呼聲高 鄭英耀被起底 恐面臨三大問題

2018年06月11日 16:21 中時電子報 戴安瑋 /綜合報導 /綜合報導

教育部長吳茂昆請辭迄今已兩周，教長之職仍懸缺，上週傳出中山大學校長鄭英耀是呼聲最高的接任人選，鄭受訪時表示，這兩年他都「宅」在中山大學忙於高教深耕計畫，並沒被徵詢，請大家不要幫他找頭路。不過，有媒體報導，若鄭來擔任教長，恐面臨三大問題。

根據《聯合報》報導，自蔡英文贏得大選後，已有三次傳出鄭英耀是教長熱門人選，最近一次是二週前吳茂昆請辭教長，又傳出鄭來接任，但他若接教育部長，恐會面臨三大問題，包括鄭英耀參加中山大學校長遴選時，陳菊是遴選委員、接任教長後處理台大校長人事案的歷史定位，以及校長跳槽教長，中山大學必須重新遴選校長等。

報導指出，鄭英耀參加中山大學校長遴選時，當時的高雄市長陳菊、慶富集團董事長陳慶男、和扁政府時期的經濟部長何美玥都是校長遴委會委員，陳、何二人還是以「社會公正人士」代表獲選遴委，若外界以教育部現處理台大校長遴選的「高規格」來重新檢視鄭英耀參加校長遴選時，他須說明與陳菊之間的「政治色彩」關係。

此外，2000年7月6日台灣南社成立時，鄭英耀擔任副社長，一旦鄭英耀接任教長，究竟會繼續仰承上意卡管到底，還是秉持教育專業盡速聘任管中閔為台大校長，將闗係到他在教育史上的地位。

鄭英耀是於2016年8月1日擔任中山大學校長，任期未滿兩年，若擔任教育部長，中山大學也將會因鄭英耀跳槽，重新啟動校長遴選程序，最快也要半年後才能選出新校長，也就是說，中山大學也將由副校長代理校長。到時北高兩個知名頂大，都是代理校長主政，將是史上首見的狀況。

網友說，「鄭英耀若真接了部長這個位置什麼事都會被耙出來，對他不見得有利，前例不遠，吳被罵到臭頭才辭，他看了會願意跳火坑嗎？」、「繼續卡管，當政治傀儡」。

(中時電子報)