夏季腸炎好發期 病人增3成

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夏日天氣悶熱，細菌繁殖旺盛，是感染性腸炎的好發期，醫院門診發現，近來因腹痛及上吐下瀉而求診的病人增加近3成，主要是因為夏天天氣濕悶及氣溫高，食物容易被細菌汙染導致，醫師提醒民眾若出現3天以上的不適症狀，建議盡速就醫治療。

萬芳醫院消化內科醫師張智翔表示，吃到被細菌汙染的食物，毒素症狀最快在6小時，晚則48小時發生，民眾在就醫時都需要仔細回想自己吃了什麼。一般來說吃壞肚子，只要適當補充水分且在飲食上以清淡為主，通常會在3天內恢復；但若合併有高燒、尿少及頭暈，則須就醫。

張智翔也提醒，端午節慶將來臨，民眾會收到許多粽子禮盒，若無法立即食用完畢，建議要冷凍保存，食用前也要確實蒸熟，避免粽子受到仙人掌菌毒素汙染。

另外，萬芳醫院營養師邵若瓴也指出一個約200-250公克的傳統肉粽相當於3-4份全榖雜糧類(糯米，每份約1/4碗)、1-2份豆魚蛋肉類(每份約30-35公克)及2份油脂(每份為一茶匙)，熱量大約為450-520大卡。由於一個粽子熱量接近一個正餐，但纖維質不足。

邵若瓴建議一餐以一個粽子為限，民眾也可選擇高纖維的雜糧粽，再搭配0.5至1碗的蔬菜，以增加膳食纖維攝取。另外，飯後搭配一份水果，除了幫助消化、增加維生素攝取外，還能增加飽足感，飲食也更為均衡。

萬芳醫院為提醒民眾重視自身健康，6月12日下午2點將於萬芳醫院一樓大廳舉辦「健康一夏衛教講座」，講座邀請皮膚科主治醫師黃愉真、王筱涵分享夏日常見皮膚疾病；消化內科主治醫師張智翔主講夏日腸胃保健，如何健康吃粽。

(中時 )

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