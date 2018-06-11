影》學當教練不代表退休 王建民：還想繼續投

2018年06月11日 16:43 中時電子報 蔡銘仁

王建民出席富邦二軍練球，擔任客座投手教練。

「台灣之光」王建民應陳金鋒邀請，今(11日)起擔任富邦悍將二軍客座投手教練，不只這次，他先前也曾到洋基小聯盟當過客座教練，種種作為，是否意味著將告別球員生涯？王建民給出否定答案，「每天還是有自主訓練，還是想繼續投下去。」

已經38歲的王建民，2016年離開皇家後，未再有回大聯盟的機會，此次到富邦擔任客座教練20天，主要負責指導二軍投手群，做經驗及技術傳承。王建民一早開車到普門中學和球隊會合，穿著富邦的藍色練習衣現身，分別指導陳明軒、彭世豪、陳仕朋等投手。

接連到小聯盟跟富邦學當教練，王建民對重返投手丘，仍未放棄希望，表示每天仍有做跑步、重量訓練等，努力調整身體狀況，能投的話，還是想繼續投下去，主要還是卡在肩膀的問題，「今年努力把身體調好，能投就投。」

這次到富邦20天，王建民期許，能把新的東西帶給年輕投手，「我之前不願意接受新東西，但那無法成長，要試著放開、接受新知，從中會知道原來這樣是正確的，有更好的方式投球。」除了技術層面，他也想以自身經驗，指導年輕球員如何面對低潮。

王建民直言，想讓選手面對低潮時，有正確的觀念，「低潮不能就懶懶的、不想練球，要懂得用不一樣的方式調整回來，不是低潮的時候放在那邊，之後就會好了。」會不會想返台長期發展？王建民暫無打算，「若有空回台灣，可以幫忙小球員，讓他們的球員生涯更長。」

照富邦球團原本的規劃，王建民不會隨二軍比賽，只會參與練習，不過因王建民個人有意跟著到比賽現場，富邦也在今天向聯盟登錄他為客座教練。為何會想隨隊？王建民表示，是想去比賽看看，才能觀察投手在場上的狀況，以及他們的投球內容。

(中時電子報)