全台首學台南孔廟啟動災害復建工程

2018年06月11日 16:54 中時 洪榮志

0206強震導致國定古蹟台南孔廟多處損壞，歷經1年多的修復規畫設計後，孔廟30年來規模最大的災害復建工程11日正式啟動，並舉行開工前的祈福儀式。代理市長李孟諺在以成書院及文化部代表等貴賓的見證下，敲下動土典禮的第一錘，預計明年12月完工。

李孟諺說，台南市共有201處古蹟加歷史建築，佔全國的4分之1。其中，孔廟不僅是全台首學，也是台南古蹟最重要、最具歷史意義價值的第一把交椅，同時也在全世界的孔廟中具有獨特性，值得保存。

李孟諺強調，此次復建工程，也是孔廟30多年來最大規模的整修，為能兼顧遊客的參觀需求，將採「分期分區」施工，兼具教育及觀光的功能，希望大家齊心努力，以參與歷史、維護古蹟的心情，如期如質地完成使命。

文化局也指出，0206強震造成孔廟大成殿正脊龜裂、規帶斷裂、西廡屋面前傾及壁體與山牆分離、明倫堂外牆裂縫等損壞。此次修復範圍包含整個孔廟園區，重點施工區域則為大成殿及明倫堂的結構補強、粉刷工程、屋面修復等。復建工程為0206地震受損的諸多文資中，最複雜且經費規模最高的一案，總經費達4328萬元。

文化局強調，國定古蹟台南孔廟建於明永曆19年（西元1665年），為明鄭時期鄭經採納諮議參軍陳永華提議所建，是台灣最早創建的太學，所以又稱「全台首學」。清康熙年間，台南孔廟已奠定「左學右廟」的基本格局，經歷年修建逐步擴大規模，直到乾隆年間蔣元樞整建後達到最大規模。

(中時 )