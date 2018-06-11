異國假軍官詐騙2.0 「女軍官」也來湊一腳

男子險遭自稱美國女軍官的女網友詐財，所幸，銀行及警方及時阻詐。（陳淑芬翻攝）

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警方發現「假女軍官真詐財案」，自稱美國女軍官的女網，網路花言巧語詐財。（陳淑芬翻攝）

「親愛的我的丈夫，只是把錢寄給他們，一切都會順利的」40多歲詹姓男子自稱是美國「維和部隊女軍官」的女網友Quincy（昆西），指稱寄給他「內有重要軍事外交文件的行李」，卻卡在印尼海關的行李，要匯稅金美金2500元才可放行，她退休就會來台與他相會。詹男深信不疑地到銀行匯款，銀行及警方察覺有異，才識破這起「女軍官詐騙案」。

保安警察第七總隊第一大隊表示，過去「假軍官網戀、真詐財案」，詐騙集團常假冒帥氣「男軍官」，對女網友灌迷湯，編織網路戀情再趁機詐財，近日在銀行發現首宗「女軍官」詐騙案。

詹男在6月6日上午3時許到台灣銀行彰化分行櫃檯辦理匯款，因不斷地滑手機引起行員及保七員警注意關心，詹男指稱款項是「匯給外國朋友的醫療費用」，經員警苦口婆心勸說才點醒詹男。

詹男說，他在臉書認識自稱是美國支援聯合國派駐阿富汗的維和部隊女軍官」昆西，逐漸獲得他的信任，昆西指稱寄「內有重要軍事外交文件的行李」到台灣託他代為保管，但行李因故卡在「印尼海關」，請他先幫繳交稅金，日後會全數還他。

Quincy在臉書使用美女照，暱稱詹男是「親愛的我的丈夫」、「我可愛的丈夫」等語，不斷以「我非常愛你」、「我愛你」等甜言蜜語，讓詹男意亂情迷，才不疑依指示到銀行匯款。

(中時 )

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