基進黨批低價搶國防部標案卻不履約 高育仁：與我無關

基進黨台南市東區市議員參選人李宗霖（右）、南區安平區市議員參選人陳嘉伶（左）抨擊國民黨台南市長提名人高思博的父親高育仁，低價搶標國防部工程卻惡意棄標，危害國防安全。（洪榮志攝）

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基進黨台南市黨部11日抨擊國民黨台南市長提名人高思博的父親高育仁，2013年透過威創科技低價搶標國防部工程，卻惡意棄標，危害國防安全。高育仁則透過律師澄清，指2009年即辭去威創董事長及董事職務，2014年更將全部股權轉讓他人，早已與威創無關。

高思博陣營則將矛頭指向民進黨台南市長提名人黃偉哲，質疑基進黨與黃之間有不可切割的關係，此舉為目前弊案纏身的黃幕後操控抹黑。黃偉哲競選團隊發言人郭國文反駁說，高陣營該做的應是澄清事實，而非轉移、模糊焦點；基進黨也回應完全與黃無關。

基進黨東區市議員參選人李宗霖、南區安平區市議員參選人陳嘉伶指出，2013年高育仁透過威創科技，在缺少國防相關專業的情況下，惡意用65折的低價，搶標國防部「劍二艦射防空系統3D雷達關鍵組件」工程，最後卻無法履約，嚴重影響國軍換裝進度。

不僅如此，威創還將無法交貨的責任歸咎給國防部，並提起民事訴訟要求與國防部解約，更求償材料費與預期收益共1696萬元。不過，2015年7月威創與國防部達成和解，國防部無須支付賠償金，但也沒對威創停權處分並追討違約金。

陳嘉伶強調，國防部草率無條件同意解約令人，實在太不合理，唯有國民黨以政治力粗暴介入可以解釋。高育仁的兒子高思博是國民黨下屆台南市長提名人，如果當選該如何保證市民與國家利益不被這些政商集團上下其手？李宗霖也期待在年底選舉，台南選民可以用手上的選票，將國民黨掃入歷史的垃圾堆中。

高育仁則透過律師蔡良靜澄清，指他早已與威創毫不相干。此案係台聯立委賴振昌的不實指控，毫無事實根據；日後如有以訛傳訛，或有任何人基於特定動機，惡意散播不實謠言，故意誤導大眾達成抹黑汙衊情事，將依法追究民刑事責任。

(中時 )

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