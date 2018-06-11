出新招幫農民？賴清德推水煮香蕉皮沾醬吃 網砲轟：又講幹話

賴清德與香蕉示意圖，圖為去年他到水果的攤位推銷台南的香蕉。（資料照 季志翔攝）

友善列印
中時電子報

國內香蕉生產過剩價格崩盤，蕉價低迷，農民笑不出來！中央、地方政府口水噴得滿天飛，卻束手無策。對此，行政院長賴清德為幫忙促銷香蕉，在臉書po文，提供香蕉新食用方法，表示有民眾推薦生香蕉可以帶皮水煮，搭配醬油、大蒜食用，養生又美味。

賴清德說，近來香蕉盛產，農委會已經提出多項政策來穩定市場，以保障蕉農的權益。而香蕉的高營養價值是公認的，擁有各類維生素和礦物質，膳食纖維的含量也相當豐富，因此，多吃香蕉不只能幫助農民，也對自己的健康有益。

賴清德強調，最近有許多人都很關心蕉農權益，也有許多企業和個人幫忙採購，更提供許多香蕉的新吃法，近日便有一位朋友推薦，生香蕉可帶皮水煮，並可搭配醬油、大蒜，養生又美味。賴清德不忘貼心說，「農民辛苦栽種香蕉，收穫不易，讓我們吃蕉協助農民，一起為農民加油」。

賴清德分享香蕉新吃法，也引發許多網友留言，「賴功德教大家吃香蕉救蕉農囉～」、「吃香蕉是解決產銷失衡的方法嗎？真是太可笑了！」、「農委會陳吉仲說農民年收154萬」、「上位者只會講垃圾話，下台後恢復理智」、「賴乾脆說吃蕉皮可以壯陽算了，馬上就賣光了，關個三天救農民」、「到底要騙到什麼地步？外銷才是重點好嗎」。

(中時電子報)

行政院長賴清德為幫忙促銷香蕉，在臉書po文，提供香蕉新食用方法。（圖/翻攝自賴清德 臉書）
到底誰造謠？ 香蕉拍賣價竟比零售價高 網友罵翻
全台首學台南孔廟啟動災害復建工… 興大辦資訊圖像化實務工作坊 上…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。