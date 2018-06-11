出新招幫農民？賴清德推水煮香蕉皮沾醬吃 網砲轟：又講幹話

2018年06月11日 16:48 中時電子報 林郁庭

國內香蕉生產過剩價格崩盤，蕉價低迷，農民笑不出來！中央、地方政府口水噴得滿天飛，卻束手無策。對此，行政院長賴清德為幫忙促銷香蕉，在臉書po文，提供香蕉新食用方法，表示有民眾推薦生香蕉可以帶皮水煮，搭配醬油、大蒜食用，養生又美味。

賴清德說，近來香蕉盛產，農委會已經提出多項政策來穩定市場，以保障蕉農的權益。而香蕉的高營養價值是公認的，擁有各類維生素和礦物質，膳食纖維的含量也相當豐富，因此，多吃香蕉不只能幫助農民，也對自己的健康有益。

賴清德強調，最近有許多人都很關心蕉農權益，也有許多企業和個人幫忙採購，更提供許多香蕉的新吃法，近日便有一位朋友推薦，生香蕉可帶皮水煮，並可搭配醬油、大蒜，養生又美味。賴清德不忘貼心說，「農民辛苦栽種香蕉，收穫不易，讓我們吃蕉協助農民，一起為農民加油」。

賴清德分享香蕉新吃法，也引發許多網友留言，「賴功德教大家吃香蕉救蕉農囉～」、「吃香蕉是解決產銷失衡的方法嗎？真是太可笑了！」、「農委會陳吉仲說農民年收154萬」、「上位者只會講垃圾話，下台後恢復理智」、「賴乾脆說吃蕉皮可以壯陽算了，馬上就賣光了，關個三天救農民」、「到底要騙到什麼地步？外銷才是重點好嗎」。

(中時電子報)