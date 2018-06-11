宇宙人探險全靠DIY！繃緊神經防扒手

2018年06月11日 16:49 中時 尤嬿妮

宇宙人日前遠赴法國開唱。（相信音樂供）

宇宙人日前遠赴法國開唱。（相信音樂供）

宇宙人日前遠赴法國開唱。（相信音樂供）

宇宙人7、9日分別在坎城、巴黎演出，早在出發前，三就被警告要小心扒手，因此他們行前特別DIY防搶包，阿奎遵守雞蛋不放在同一個籃子裡的道理，在腰包外另外夾個夾鏈袋，小玉則是不帶現金，將貴重物品利用監聽耳機的鬆緊帶綁在衣服內的腰間，一走出飯店門，立刻擺出排好隊行，時時刻刻提高警覺，讓他們經歷一場宛如真實的「探險計劃」。

首次踏上法國土地，方Q將記憶中所會的法文，全在演唱會用上，得到熱烈迴響，他開心笑說：「有把高中曾經學過的破法文拿出來跟大家打招呼，本來很怕台下會聽不懂，沒想到大家反應還不錯，比說英文的反應熱烈得多。」三人趁演出空檔一覽美景、到處吃美食，一抵達坎城大啖生蠔，但隔天記者會時，方Q因水土不服導致上吐下瀉加發燒，現場醫護人員趕緊將他帶到休息室，所幸在醫護人員細心照料下，表演當天體力精神已恢復。

宇宙人從法國南邊唱到北，也一路從南玩到北，阿奎說：「在坎城表演完後，我們到鄰近的尼斯，在古城裡漫步。」即使走了15000步，共計14公里，即使走到鐵腿，仍覺得大開眼界。到巴黎時，三人除了抽空到凱旋門及艾菲爾鐵塔朝聖，還在香榭大道上的餐廳吃法國菜，感覺置身電影場景中；問他們有無瘋狂購物？主唱小玉說：「其實沒什麼時間逛，因為法國天暗比較晚，我們都還以為很早，等想起來要買的時候已經關了。」

(中時 )