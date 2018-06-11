微風信義女工讀生 2年監守自盜600萬禮券

2018年06月11日 17:12 中時 陳志賢

知名百貨公司「微風信義」1名劉姓女工讀生，涉嫌利用1年多來，發送百貨促銷「滿萬送千」活動禮券的機會，陸續侵占市值600多萬元的禮券，拿去微風廣場蘋果專賣店門市，買蘋果手機後上網拍賣，直到微風信義去年初內部查帳時，才發現劉女「監守自盜」並報警送辦；事後，劉女坦認偷禮券，台北地檢署11日依業務侵占罪起訴劉女。

檢警調查，劉女涉嫌自2015年底開始，利用在微風信義當工讀生發送禮券的機會，陸續偷走面額500元的禮券，每次偷拿暗槓數千至上萬元禮券的「螞蟻搬磚」方式，2年來累積共偷走面額600多萬元的禮券。

去年初，微風信義內部進行查帳，竟查覺收到大批條碼未登錄的禮券，且禮券金額短少600多萬元，循線追查才發現大批有問題的禮券，都是從微風廣場的蘋果專賣店所回收。

檢警調閱該蘋果專賣店的購買紀錄及監視器畫面，鎖定在微風擔任工讀生的劉女涉案，循線將她逮捕。

檢警調查時，一開始，劉女否認偷禮券，辯稱是別人送給她的，但她無法提出是誰送給她鉅額禮券，自知紙包不住火，才改口承認趁下班夾帶的方式，陸續拿走微風禮券。

檢警查出，事發後劉女只歸還面額200多萬元的禮券，至於剩下的其他禮券，她辯稱已陸續花掉。檢方因劉女已坦認犯行，依法起訴她。

(中時 )