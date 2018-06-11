A7汙水24天解決？新北：汙水持續汙染新北

2018年06月11日 17:13 中時 葉德正

蘇貞昌力推24天解決桃園A7合宜住宅汙染新北一事，新北市11日大動作召開記者會，強調新北市此事是基層同仁深入險地與河川巡守隊努力才能發現汙染，不是公文往來而已，且蘇說「一滴汙水都不會再流往新莊」，但至今汙水問題沒有解決，連當初專車載送汙水都還沒做，痛批中央不該為選舉忽視汙染現況又模糊焦點，全盤抹煞2年多來基層同仁的所有努力。

劉和然指出，新莊居民至今仍深受A7汙水危害，新莊河川巡守隊與環保局稽查人員持續前往十八份坑溪，截至上週為止，仍不時見到大量汙水流向下游，絲毫沒有停止跡象，第一線稽查員也持續將稽查紀錄移送桃園市環保局，這情形顯示老縣長所說的「已解決現在的問題」是欺騙市民、是作秀、是政治語言，令人遺憾、失望與憤怒，實際上並沒有任何改善。

劉和然也說，稽查同仁都是跋涉在這些傾斜超過45度角的山坡地，一次次地確認、巡查、採樣，卻被原應最瞭解基層辛苦的老縣長刻意誤導為只會公文作文比賽而沒做事，對第一線稽查員是非常不公平的指控。

近日連新莊河川巡守隊員也忍不住跳出來在臉書上貼文，替曾經為此案努力過的所有人抱屈，認為A7案歷經2年多眾人的努力，一通電話24天是非常不可信的選舉語言。

在地居民柯先生提出聲明表示，目前A7汙水仍持續排放，1週約3至5天，大部分都是早上7時30分左右，以1根管線排出，汙水量約為原十八份坑溪水量的9倍。

新北市府強調，要求中央和汙染發生所在地的桃園市政府，立即執行｢A7合宜宅雨污水分流｣、｢禁止滯洪池排水｣、及｢以水車載運移除污水｣等改善措施，而非持續排放汙水直至處理廠完工，置新北市民健康於不顧，新北市府絕對會捍衛市民權益到底，不讓政治語言掩蓋此事真相。

(中時 )