台中七旬翁大雅騎機車到南屯 夜半油盡警救援

77歲黃翁，從大雅騎機車到南屯快沒油，凌晨了還在牽車，警方發現，請黃翁到派出所等家人，他的機車也有善心民眾騎到派出所。（黃國峰翻攝）

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77歲黃翁，從大雅騎機車到南屯快沒油，凌晨了還在牽車，警方發現請黃翁到派出所休息，並聯絡上家屬來接回。（黃國峰翻攝）

台中市一名77歲的黃姓老翁騎機車外出兜風，一路從大雅騎到南屯後，騎車變牽車，台中市警局第四分局南屯派出所員警，發現這麼晚了，怎麼還有老人家在路上牽車，查出黃翁已被通報協尋，經通報家屬順利接回家。

台中市警局第四分局南屯派出所警員甘貫中、盧敬勛日前晚間凌晨零時30分左右執行巡邏勤務，經過黎明路、環中路時，發現77歲的黃翁，拖著沈重的腳步牽著機車行走，二員警上前詢問是否需協助，黃翁表示因為快沒油了，身上又沒帶錢，怕再騎下去機車就熄火了。

黃翁表示，他下午從大雅住家出門，然後只報出姓名後，其他就語焉不詳，經警方以警用行動電腦的車籍系統查詢後，發現黃翁就是車主，有輕微失智，而且已被通報協尋，原來黃翁日前下午騎著輕型機車從大雅市區出門兜風，騎著騎著就到了南屯，家人見黃翁到了晚上還沒回家，急得不得了，向大雅分駐所通報協尋。

員警連忙聯繫家屬，並請黃翁到派出所休息，他的機車也由一旁好心的洗車行員工幫忙騎到派出所，不多家黃翁兒子也在凌晨1點多來到派出所接回父親，激動得連聲向員警道謝。南屯派出所所長楊錫洲表示，為民服務為首要準則，提醒市民，若家中有易走失長者，建議將聯絡資料讓其隨身攜帶，以防止走失及緊急連絡時通報。

(中時 )

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