蔡英文頒端節加菜金慰勞 國軍：最近都吃香蕉助農民

總統蔡英文（左）頒贈端午節加菜金給陸軍58砲指部，由指揮官尹昌榮（左）代表接受。（王文吉翻攝）

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總統蔡英文全程視導部隊戰備演練，對於國軍戰力展現，相當肯定。（王文吉攝）
總統蔡英文與陸軍58砲指部官兵合影。（王文吉攝）
陸軍58砲指部出動M109A2式155公厘自走砲轟炸敵軍。（王文吉攝）
面對敵軍來襲，國軍部署復仇者飛彈系統反制。（王文吉攝）

總統蔡英文11日前往陸軍58砲指部圳堵營區頒贈端午節加菜金，並視導部隊戰備演練，軍方出動國軍主力武器，迅速殲滅來犯敵軍，展現精良戰力。砲指部指揮官尹昌榮表示，總統前來視導，對軍中弟兄是很大的鼓舞，加菜金多少不重要，他並表示，農產品滯銷，軍中即大量採購，最近一直都在吃香蕉，幫助農民。

「總統好，佳節愉快！」 蔡英文蒞臨圳堵營區，全程視導部隊戰備演練，國軍模擬大肚山敵軍來襲，實施反空降突擊，隨即出動雷霆2000多管火箭砲車、M109A2式155公厘自走砲及復仇者飛彈系統等主力武器，迅速反制敵軍進犯，10分鐘內成功殲滅。蔡英文除肯定國軍戰力，並頒贈端午節加菜金，最後與官兵合影。

尹昌榮表示，58砲指部擁有精準的砲兵、堅強的防空部隊及無堅不摧的火箭部隊，針對任何來犯的敵人，弟兄都可達到保家衛國的目的；今天早上天氣不好，原本弟兄以為無法演練，有點失落，但總統到部隊，對軍中弟兄是很大的精神鼓舞，端午節加菜金多寡不重要。

媒體詢問最近香蕉滯銷，國軍是否以實際行動力挺？尹昌榮表示，前一陣子知道農產品滯銷，本部各伙食團就發揮與民眾站在一起的精神，無論是香蕉、西瓜都大量採購。他指出，軍與民永遠站在同一陣線上，民眾需要國軍的時候，國軍一定馬上第一時間站出來。

媒體繼續追問「這陣子有特別增加多少數量？」尹昌榮說，「我只記得這陣子每一餐都在吃耶！」增加多少數量可能要查一下。他強調，58砲指部伙食不錯，我們都是雙主菜，然後水果也是兩樣，一直都在吃香蕉，我看到中餐也是西瓜跟香蕉。

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