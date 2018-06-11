台中綠美圖蓋不起來？中市府：目標111年完工啟用

2018年06月11日 17:18 中時 陳世宗

市議員顏莉敏（右）要求建設局長黃玉霖（左），承諾絕不增加預算、減項發包，不降低投標門檻！（陳世宗攝）

原城市文化館變更設計後的台中綠美圖，台中市議員顏莉敏11日踢爆，今年6月8日因無人投標，正式宣告「流標」，恐怕淪為「空中樓閣」。建設局長黃玉霖說，全力以111年完工啟用為目標，打造全台首座結合圖書館和美術館雙館設計的城市美學新建築。

顏莉敏說，市長林佳龍將原先規畫完成的城市文化館，以「不符使用單位需求」等理由變更設計為台中綠美圖，號稱打造「公園中的圖書館，森林中的美術館」，並與日本建築師妹島和世在媒體上宣布該建築物將成為台中新地標，言猶在耳。

顏莉敏指出，細查綠美圖工程規畫過程，綠美圖工程預算，從原先24億1048萬增加為31億2349萬，啟用日期從109年12月改為111年；樓地板面積從原先城市文化館6萬2720平方公尺減少至5萬8016平方公尺，不管是經費、期程、面積等，都有疑點須進一步釐清。

「政府的錯，不能人民買單！」 顏莉敏說，因各種行政瑕疵和缺乏評估，讓綠美圖畫得出來，卻恐怕蓋不出來，如果不讓它變成「空中樓閣」，最後可能還要增加公帑來完成；她絕不允許市府再增加經費浪費人民納稅錢！

黃玉霖表示，因綠美圖工程涉及都市審查及無障礙設計改善，工程進度投入較多時間。於5月7日上網公告招標、6月7日開標，在招標說明時，有8、9家營造商參與，因整項工程以鋼骨為主，受到近年鋼價價格上漲影響，使得標案流標，將於近日重新招標。

黃玉霖強調，整項工程歷經多年，工程經費受物價調整、上漲等多重因素影響預算，市府將會以最快的速度，再重新上網招標，也會努力在111年完工啟用。

(中時 )