慶祝警察節成「捐血」活動 基層警怨：假都沒得休

內政部警政署保安警察第二總隊為展現警察博愛精神、型塑新警察形象，今（11日）號召刑事警察大隊、新店警分局等單位合辦捐血活動。（葉書宏翻攝）

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新北市汐止警分局舉辦捐血活動。（葉書宏翻攝）

6月15日警察節將至，警政署、全台各警察局等都舉辦一系列慶祝活動，全台逾20個警察單位都在舉辦捐血活動，基層警員今（11日）在臉書中抱怨，「加班血都快不夠用了，怎會選在連假都沒得放的警察節前夕辦捐血！」

新北市永和警分局舉辦捐血活動。（葉書宏翻攝）

據了解，內政部警政署保安警察第二總隊為展現警察博愛精神、型塑新警察形象，今（11日）號召刑事警察大隊、新店警分局等單位合辦捐血活動，鼓勵同仁挽起衣袖，以袋袋鮮血傳承警察溫馨。

新竹縣警察局舉辦捐血活動。（葉書宏翻攝）

除了保安警察第二總隊外，新北市政府警察局、新竹縣政府警察局、彰化縣政府警察局、雲林縣北港警分局、屏東縣警察局、台南市警六分局、佳里警分局、白河警分局等同樣都有舉辦，至少逾20個警察單位舉辦捐血活動。

有基層警員在臉書中抱怨說，「警察節前夕，每個單位都在辦捐血活動，不知哪裡覺得怪怪的，警察每天超時加班身體都壞光，血都快不夠用了，怎麼還會選在連假都沒得放的警察節前夕一起來捐血！該在警察節前夕舉辦烤肉大會，幫每天超時加班的員警加菜、補身、補血才是。」

另一名警員提到，警察節主角是警察，從沒聽過母親節時，母親要表演跳舞給孩子看，不少慶祝活動都融入預防犯罪宣導，警察節根本沒休息到，反而慶祝活動一堆。

另外，警政署青春專案今年提前至6月1日開跑，將持續至8月30日，青春專案期間又適逢警察節，基層警想要放鬆的機會都沒有，自2006年任職至今的警員感嘆，「從警10餘年，以往都是在暑假期間舉辦，今年卻提早一個月，想要累死基層嗎？」

新北市中和警分局舉辦健檢活動。（葉書宏翻攝）

警方澄清指出，捐血活動並無強迫警員參加，除了捐血亦健康檢查、按摩等慰勞活動，適逢警察節將至，僅是藉由捐血活動與民眾拉近距離，順便宣導捐血觀念，鼓勵全民一起做愛心、挽袖捐血。

(中時 )

新北市汐止警分局舉辦按摩活動，慰勞警員辛勞。（葉書宏翻攝）
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