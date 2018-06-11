都是台中隊！林佳龍表揚績優工友、行政助理

2018年06月11日 17:37 中時 盧金足

台中市府11日表揚績優工友及行政助理，市長林佳龍勉勵持續用心服務市民。（盧金足攝）

台中市政府11日舉辦「106年度績優工友及行政助理表揚」活動，市長林佳龍頒發獎狀給績優工友20人、績優行政助理40人，感謝他們在工作崗位上的辛勞與奉獻。

林佳龍出席績優工友及行政助理表揚活動，並逐一頒獎，表達對他們的感謝與敬意。他表示，市府就像一部機器，唯有每一位盡責的同仁猶如齒輪般各就各位，才能讓市政順利推動。

因此，他要代表所有市民感謝在場的績優工友及行政助理，經過長期的團隊合作，行政效率大有改善，在水利、路平、交通、治安等各項政策都獲得良好成績。

林佳龍指出，台中市工友（含技工、駕駛）約有1400多人、行政助理約有4900多人，能通過初審已經很厲害，這次通過初審薦送的工友人數達45人、行政助理則有90人，經過複審後，選出績優工友20人、績優行政助理40人，競爭激烈。

他強調，不論獲獎與否都是市府最重要的力量，都是「台中隊」的一員，未來也一起共同繼續推動市政、服務市民。

在黎明國小服務長達41年的吳小姐對獲獎表示很意外，並深感開心，她說，在學校工作主要服務小朋友、家長，雖然工作這麼久了，但是一點也不想退休，她分享快樂工作的秘訣就是將服務對象，視為自己的家人，將工作場所當做自己的家，則能在工作中獲得成就。

在東區勞工服務中心擔任行政助理10年的廖先生說，他服務想要就業的民眾，以及企業租借場地辦理勞工教育等業務，在第一線服務民眾，需要特別有耐心，經過長時間工作磨練，面對民眾的需求更有同理心。

(中時 )