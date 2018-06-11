《中時晚間快報》盼韓半島穩定 陸力挺川金會

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綜合報導

◎盼韓半島穩定 陸力挺川金會

美國總統川普和北韓最高領導人金正恩明天將進行會談，雙方是否將達成共識？大陸《環球時報》社評認為，雖然不確定性很高，但追求和平是各方的共同心願。對於外界「大陸暗中阻撓川金會」的臆測，社評形容「這是很小家子氣的揣度」，稱大陸對朝鮮半島和平扮演建設性角色。

◎夏季細菌多 腸炎病人增3成

夏日天氣悶熱，細菌繁殖旺盛，是感染性腸炎的好發期，醫院門診發現，近來因腹痛及上吐下瀉而求診的病人增加2-3成，主要是因為夏天天氣濕悶及氣溫高，食物容易被細菌汙染導致，醫師提醒民眾若出現3天以上的不適症狀，建議盡速就醫治療。

◎不顧外界質疑 國民黨竹縣將徵召楊文科

新竹縣長提名臨時變更遊戲規則，遭爭取提名的立委林為洲質疑自己「被做掉」，此舉引來黨內人士批評，包括前總統馬英九與多位國民黨立委都呼籲要回歸公平機制。面對外界諸多質疑，國民黨主席吳敦義心意己決，將徵召新竹縣副縣長楊文科，再透過與民國黨參選人徐欣瑩二階段整合，推出最強人選。

◎蟻人保羅路德來了！ 寶島合體黃蜂女伊凡潔琳

「蟻人」保羅路德（Paul Rudd）清晨飛抵台灣，與昨晚早一步到達的「黃蜂女」伊凡潔琳莉莉（Evangeline Lilly），成為漫威影業第一組訪台的超級英雄，展開《蟻人與黃蜂女》亞洲宣傳第一站。

(中時電子報)

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