氣翻了！人在新加坡 川普仍狂砲轟G7盟友

Fair Trade is now to be called Fool Trade if it is not Reciprocal. According to a Canada release, they make almost 100 Billion Dollars in Trade with U.S. (guess they were bragging and got caught!). Minimum is 17B. Tax Dairy from us at 270%. Then Justin acts hurt when called out!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2018
美國總統川普10日晚間飛抵新加坡參加川金世紀峰會，然而雖然他人在新加坡，但是他的心似乎還心繫周末那場陷入僵局的G7峰會。11日一早不斷在推特上砲轟G7盟友對貿易的不公平，認為美國「傻瓜貿易」。
川普10日風塵僕僕地抵達新加坡，在與該國總理李顯龍會面的空檔之餘，他在推特上狂批向來與美國站在同一陣線上的歐盟國家及加拿大，「如果沒有互惠的話，公平貿易就是傻瓜貿易」，還說「加拿大聲稱和美國貿易賺了將近1000億美元（他們吹牛而且被抓到了）。至少賺了170億美元。向我們徵270%的酪農稅，然後杜魯道竟然表現的很受傷！」。
川普也在接下來的4條推文中表示，自己身為美國總統為什麼要允許其他國家繼續對美國貿易順差，其他國家已經與美國順差幾十年了，「我們的農民、工人和納稅人卻為什麼又這麼大且不公平的代價要付出?」
Why should I, as President of the United States, allow countries to continue to make Massive Trade Surpluses, as they have for decades, while our Farmers, Workers & Taxpayers have such a big and unfair price to pay? Not fair to the PEOPLE of America! $800 Billion Trade Deficit...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2018
....And add to that the fact that the U.S. pays close to the entire cost of NATO-protecting many of these same countries that rip us off on Trade (they pay only a fraction of the cost-and laugh!). The European Union had a $151 Billion Surplus-should pay much more for Military!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2018
....Germany pays 1% (slowly) of GDP towards NATO, while we pay 4% of a MUCH larger GDP. Does anybody believe that makes sense? We protect Europe (which is good) at great financial loss, and then get unfairly clobbered on Trade. Change is coming!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2018
從文字中透露出已經氣翻天的川普繼續推文寫道，「況且美國幾乎負擔了北約（NATO）的所有費用，來保護了許多國家，而這些國家正是在貿易上剝削我們的國家（他們只付了一點錢和大笑）。歐盟有1510億美元的順差，他們應該要多負擔一些軍事費用。」
川普接著將炮火指向德國，「德國只付了1%的GDP給北約（而且很慢），我們卻付出了4%而且多很多的GDP。難道有人覺得這樣是合理的嗎?我們保護了歐洲國家（這是一件好事），用了很大的經濟代價，但卻遭到這些國家在經濟上不公平的待遇。改變要來了。」
川普最後說，「抱歉，我不能再讓無論是朋友還是敵人佔了美國便宜，現在我們要將美國勞工放在第一。」
除此之外，川普的顧問也很護主，經濟顧問庫德洛和貿易顧問納瓦洛紛紛在節目上開砲罵杜魯道，稱杜魯道此舉是從背後捅川普一刀，甚至還詛咒杜魯道「地獄有特別的位置留給他」。
川普這兩日來已經為G7峰會多次大動肝火，9日提早離開G7峰會的川普發推文稱杜魯道很虛偽，「加拿大總理杜魯道在G7峰會上表現得溫順謙和，只敢在我離開以後於記者會上稱，『美國關稅是種侮辱』和他『不會任人擺布』。這非常不老實且軟弱」，同時川普也反擊稱：「我們的關稅是加拿大對美國乳製品加徵270%關稅的回應！」
川普更在推文中表示，「基於杜魯道在記者會上的虛假聲明，以及加拿大對美國農民、勞工和企業課徵高額關稅的事實，我已經指示美國代表不要支持聯合公報」。
就在G7峰會舉行前夕，川普決定不延長加拿大、歐盟、墨西哥鋼鋁稅的豁免，從6月起對將對這些國家和經濟體進口的鋼鐵課徵25%關稅、鋁材課徵10%關稅，也因此引發這些美國盟友的強烈反彈，讓美國與全球貿易的緊張情勢再次升高。
(中時電子報)