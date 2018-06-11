氣翻了！人在新加坡 川普仍狂砲轟G7盟友

德國總理梅克爾公開了一張G7峰會的現場照，被譏為是史上最僵的峰會。(路透)

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中時電子報

美國總統川普10日晚間飛抵新加坡參加川金世紀峰會，然而雖然他人在新加坡，但是他的心似乎還心繫周末那場陷入僵局的G7峰會。11日一早不斷在推特上砲轟G7盟友對貿易的不公平，認為美國「傻瓜貿易」。

川普10日風塵僕僕地抵達新加坡，在與該國總理李顯龍會面的空檔之餘，他在推特上狂批向來與美國站在同一陣線上的歐盟國家及加拿大，「如果沒有互惠的話，公平貿易就是傻瓜貿易」，還說「加拿大聲稱和美國貿易賺了將近1000億美元（他們吹牛而且被抓到了）。至少賺了170億美元。向我們徵270%的酪農稅，然後杜魯道竟然表現的很受傷！」。

川普也在接下來的4條推文中表示，自己身為美國總統為什麼要允許其他國家繼續對美國貿易順差，其他國家已經與美國順差幾十年了，「我們的農民、工人和納稅人卻為什麼又這麼大且不公平的代價要付出?」

從文字中透露出已經氣翻天的川普繼續推文寫道，「況且美國幾乎負擔了北約（NATO）的所有費用，來保護了許多國家，而這些國家正是在貿易上剝削我們的國家（他們只付了一點錢和大笑）。歐盟有1510億美元的順差，他們應該要多負擔一些軍事費用。」

川普接著將炮火指向德國，「德國只付了1%的GDP給北約（而且很慢），我們卻付出了4%而且多很多的GDP。難道有人覺得這樣是合理的嗎?我們保護了歐洲國家（這是一件好事），用了很大的經濟代價，但卻遭到這些國家在經濟上不公平的待遇。改變要來了。」

川普最後說，「抱歉，我不能再讓無論是朋友還是敵人佔了美國便宜，現在我們要將美國勞工放在第一。」

除此之外，川普的顧問也很護主，經濟顧問庫德洛和貿易顧問納瓦洛紛紛在節目上開砲罵杜魯道，稱杜魯道此舉是從背後捅川普一刀，甚至還詛咒杜魯道「地獄有特別的位置留給他」。

川普這兩日來已經為G7峰會多次大動肝火，9日提早離開G7峰會的川普發推文稱杜魯道很虛偽，「加拿大總理杜魯道在G7峰會上表現得溫順謙和，只敢在我離開以後於記者會上稱，『美國關稅是種侮辱』和他『不會任人擺布』。這非常不老實且軟弱」，同時川普也反擊稱：「我們的關稅是加拿大對美國乳製品加徵270%關稅的回應！」

川普更在推文中表示，「基於杜魯道在記者會上的虛假聲明，以及加拿大對美國農民、勞工和企業課徵高額關稅的事實，我已經指示美國代表不要支持聯合公報」。

就在G7峰會舉行前夕，川普決定不延長加拿大、歐盟、墨西哥鋼鋁稅的豁免，從6月起對將對這些國家和經濟體進口的鋼鐵課徵25%關稅、鋁材課徵10%關稅，也因此引發這些美國盟友的強烈反彈，讓美國與全球貿易的緊張情勢再次升高。

(中時電子報)

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