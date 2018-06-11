職棒隊專屬攝影車禍亡 家屬籲提供畫面還原真相

2018年06月11日 18:11 中時 呂妍庭

車禍發生後的現場畫面。（讀者提供）

職棒統一獅攝影蔡宗哲11日凌晨在中山高速公路南下275公里處發生車禍，送醫急救不治，因兩輛事故車輛都沒有行車紀錄器，蔡宗哲妹妹在臉書PO文希望網友能幫忙提供行車紀錄器畫面，蔡佳諭更進一步透露，哥哥車上明明有行車紀錄器，事發後卻找不到，呼籲熱心民眾提供畫面，讓家屬知道事發經過。

嘉義縣消防局指出，今零時47分接獲民眾報案，指中山高南下275公里發生車禍，消防局人車抵達現場回報為一自小客貨車與一轎車擦撞，現場共2名男性傷者，其中1人意識模糊送柳營奇美醫院，另1人意識清楚，身上有多處擦傷，送往嘉義長庚醫院救治。

死者蔡宗哲妹妹蔡佳諭難過表示，哥哥擔任職棒統一獅攝影師，10日統一獅與中信兄弟在台中比賽，哥哥和黃姓學弟一起開車要回家，沒想到卻在高速公路上發生意外，因追撞車輛是剛買的新車，還沒有行車紀錄器，PO文是想拜託當時經過現場的駕駛，可以提供行車紀錄器，釐清車禍發生的過程。

蔡佳諭進一步說，PO文後有網友提供一段車禍發生後的畫面，畫面中似乎有人站在哥哥的車子旁邊查看車內狀況，因哥哥車上的行車紀錄器不見，雖無法釐清兩者之間是不是有關聯，但她會把這段影片交給警方當證據。

(中時 )