永達盃輪椅網球賽 我好手黃楚茵雙料衛冕夢碎

2018年06月11日 20:16 中時 柯宗緯

泰國老將Sakhorn Khanthasit(右)包辦永達盃女單女雙冠軍。（柯宗緯翻攝）

2018 ITF永達盃高雄國際輪椅網球公開賽昨（10）日圓滿落幕，泰國軍團在決賽日表現亮麗，決賽奪冠率百分百，包辦男單、女單與女雙冠軍；斯里蘭卡軍人組合抱走男雙冠軍，而我國Quad組（多肢障礙）好手黃楚茵，在單打決賽不敵雙打搭檔、前輩黃子軒，收下單打亞軍、衛冕雙打冠軍。

39歲泰國輪網一哥Suthi Khlongrua，名列大會四號種子。昨他與斯里蘭卡28歲軍人D.S.R. Dharmasen激戰1小時47分，以6-2、7-5收下勝利。第2盤他原本以5-2領先，「但那時我突然沒電了，體能下滑，被對手追上來。」不過，關鍵時刻他仍穩住陣腳，最終抱回2018永達盃冠軍。

「我愛運動，運動讓我快樂、變強壯。」Khlongrua15年前在朋友相約下打輪椅網球，已經3度代表泰國參加帕運的他說，「去2020東京帕運是我的目標。」他也是今年雅加達-巨港帕運的泰國國手，高雄站後，預計將前往瑞士和馬來西亞比賽。

不讓Khlongrua專美於前，46歲的泰國輪網女將Sakhorn Khanthasit，名列女單頭號種子，決賽她經歷馬拉松大戰，以6-3、3-6、6-4，擊敗二號種子日本大谷桃子，下午搭檔同胞Wanitha Inthanin，更以兩個6-0，將頭號種子日本組合堂森佳南子／高室冴綺剃光頭。Khanthasit風光抱走本屆永達盃雙料冠軍。

日本女將在雙打決賽失利，而同樣名列男雙頭號種子的日本組合藤本佳伸／荒井大輔，則與斯里蘭卡軍人組合激戰兩盤，最後日本組合以5-7、3-6以亞軍作收。

荒井大輔的家人自日本東京來台，周六在台中喝喜酒，周日特地南下高雄來看他比賽。前一天荒井大輔知道家人要來加油，「我緊張了，但我想贏。」

30歲的荒井大輔正式打輪椅網球僅兩年左右，「我想成為頂尖的選手，我還要努力。」身材高大的他，長相帥氣，有副運動員體格。出生時右腿脛骨缺損，國中時在朋友邀請下到網球俱樂部接觸網球，如今他希望自己能努力在網球場上打出一片天！不少台灣球友都說，「大輔去年第一次來台灣，今年進步超多的！」

地主台灣選手無緣在單雙打奪牌，但在Quad組，由黃子軒奪下單打冠軍、黃楚茵收下亞軍，兩人搭檔更輕鬆以6-0、6-3擊敗同胞選手收下雙打冠軍。黃楚茵賽後說，「單打時脖子不舒服，輸球是我自己的問題！」她昨在單打決賽，以4-6、3-6不敵54歲的前輩黃子軒。

(中時 )