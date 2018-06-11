大陸體操奧運金牌陳一冰受邀來台參訪座談

2018年06月11日 18:27 中時電子報 黃邱倫

為了讓優秀運動選手能全心投入訓練、無後顧之憂，在運動場上締造佳績，為國爭光，中華奧會邀請大陸奧會組織運動員生涯照顧專業人員來台參訪，並於在今日針對運動員生涯轉職及輔導創業各方面進行面對面交流。

兩屆冬奧銀牌，有「雪上公主」封號的李妮娜來台訪問座談。(中華奧會提供)

此次到訪的團員中，以擅長吊環項目，曾獲四屆世錦賽吊環冠軍，2008北京、2012里約奧運金牌，有「吊環王子」美譽之稱的陳一冰以及曾獲2006年杜林冬季奧運、2010溫哥華冬季奧運銀牌，蟬聯2005、2007、2009三屆世錦賽冠軍，被譽為「雪上公主」的李妮娜最受矚目。

退役後的陳一冰迅速轉型，不僅擔任北京師範大學副教授，更是與自己的體能教練合開了一家「REFORM」運動康體健身管理公司，自己擔任CEO。目前，陳一冰的運動健康管理公司已經在北京、天津等地區經營超過6個高端會所，陳一冰儼然是人生贏家。李妮娜退役後，目前是2022北京冬季奧運會組委會運動員委員會委員，國家體育總局冬季運動管理中心自由式滑雪空中技巧隊負責管理工作。

11日在台北舉行的「2018年兩岸運動員生涯照顧專業人員座談會」，邀請兩岸學者、專家及退役轉職成功選手與會分享經驗。台灣兩屆奧運金牌、前跆拳道國手陳怡安，2012 倫敦奧運馬拉松代表隊選手張嘉哲，以及前體操國手童年寬等優秀運動選手，一起到場分享運動員退役後的生涯發展經驗。

座談會由中華奧會副主席陳士魁與大陸奧會人事部楊新利副部長共同主持，專題包含兩岸運動員發展保障工作概覽及轉職輔導、大陸運動員行業保障政策、大陸運動員文化教育職業技能培養以及兩岸退役運動員代表交流發言。

曾代表我國於兩屆奧運示範賽拿下金牌的跆拳道好手陳怡安，在進入職場後經過多種角色轉變，包含藝文企劃、體育主播，再到現在經營起自家手工香皂品牌，對於運動員的生涯轉變，陳怡安是一位多元又成功的最佳案例。

代表台灣參加2012 倫敦奧運馬拉松項目的張嘉哲，結合自身專長與文創產業，創立真男人文化商行，更透過網路平台發起捐鞋活動，回饋、培養基層運動員。多次代表台灣出征世界各地體操賽事的童年寬，經由將體操趣味化，打造出飛寶室內遊戲樂園，走出自己的創業路。

(中時電子報)