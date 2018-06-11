慶祝警察節 台中警友捐223萬元加菜勉勵

台中市警察局11日於大禮堂舉辦慶祝警察節大會，市長林佳龍親自主持頒獎，台中市警察之友會與警察之友總會致贈共223萬元加菜金，感謝警察同仁為治安的貢獻與努力。（張妍溱攝）

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台中市警察局11日於大禮堂舉行慶祝警察節大會，市長林佳龍親自主持並轉頒內政部警察獎章，表揚績優楷模及偵破重大刑案有功人員等共66人肯定所有警察同仁為治安的貢獻與努力；台中市警察之友會與警察之友總會致贈共223萬加菜金，表達對警察工作及人員的支持。

林佳龍指出，從2015年迄今台中市的犯罪指標發生件數、竊盜發生數均為六都最低且在查緝毒品、詐欺、打擊非法槍械部分成績亮眼，「安居緝毒專案」、「斬手行動專案」、連續3年「加強重要節日安全維護工作」是六都第1；有效阻止毒品氾濫，保障市民生命財產安全。

「朝零酒駕城市邁進！」林佳龍指出，台中市去年強力取締酒駕件數達13037件，是六都取締最多，也讓肇事案件與傷亡人數持續下降；「取締酒後駕車執法計畫」獲警警政署評核績優第2名。「首重協勤人力」義警、義交、志工、保全人員、守望相助隊等民間力量協助，治安滿意度逐年提升。

會中也表揚轉頒內政部警察獎章6人、警察局模範警察4人、鑑識楷模3人、績優警勤區9人、績優刑事責任區7人、績優外事責任區1人、績優員警16人及優良事務人員10人，各頒予獎座及獎金；偵破重大刑案有功人員10人，分別頒給獎座及破案獎金。

(中時 )

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