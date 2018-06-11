台中國際機場快線公車預約方便 搭配優惠提升國際觀光

台中市3條「機場快線」公車，方便背包客、旅行團預約搭乘。（盧金足攝）

友善列印
中時

台中市府在台中國際機場推出3條「機場快線」公車路線，從台中國際機場來返國美館、台中車站及逢甲夜市等景點，並停靠各大旅館、飯店及人氣夜市，讓國內外旅客輕鬆遊台中，不只背包客，連旅行團都搶著預約搭車。

交通局表示，「機場快線」公車路線採全預約制，上路1年來，3條路線目前A1每月平均載客人數將近800人次、A2為2500人次、A3則為720人次，還將陸續推出票價及住宿優惠。

交通局長王義川指出，從機場到市區搭「機場快線」票價100元，已獲很多商務客和自由行旅客使用，還有公車業者與飯店結盟，旅行團不必另花費遊覽車費用，預約「機場快線」接駁到飯店或景點，值回票價。

行經台中國際機場至市區的公車每天多達200班，但從機場到市區需要停靠80幾站，車程約2.5小時，市府加強服務日、韓、港、澳及星馬地區至台中旅遊的背包客，去年起新闢3條機場快線，縮短1小時以上的交通時間。

王義川指出，「機場快線」採預約制，旅客可透過上網或下載APP等，在訂機票、飯店時即能訂車票，吸引許多遊客搭乘，為提升服務品質，公車業者紛推出異業結盟的票價優惠措施，快線公車也藉由花博車身彩貼，邀請全世界旅客今年11月3日到台中賞花博，提升台中觀光效益。

(中時 )

新竹市長林智堅蟬聯雜誌調查5星… 夜問打權》蔡政府箝制言論自由步…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。