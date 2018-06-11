台中國際機場快線公車預約方便 搭配優惠提升國際觀光

2018年06月11日 18:49 中時 盧金足

台中市府在台中國際機場推出3條「機場快線」公車路線，從台中國際機場來返國美館、台中車站及逢甲夜市等景點，並停靠各大旅館、飯店及人氣夜市，讓國內外旅客輕鬆遊台中，不只背包客，連旅行團都搶著預約搭車。

交通局表示，「機場快線」公車路線採全預約制，上路1年來，3條路線目前A1每月平均載客人數將近800人次、A2為2500人次、A3則為720人次，還將陸續推出票價及住宿優惠。

交通局長王義川指出，從機場到市區搭「機場快線」票價100元，已獲很多商務客和自由行旅客使用，還有公車業者與飯店結盟，旅行團不必另花費遊覽車費用，預約「機場快線」接駁到飯店或景點，值回票價。

行經台中國際機場至市區的公車每天多達200班，但從機場到市區需要停靠80幾站，車程約2.5小時，市府加強服務日、韓、港、澳及星馬地區至台中旅遊的背包客，去年起新闢3條機場快線，縮短1小時以上的交通時間。

王義川指出，「機場快線」採預約制，旅客可透過上網或下載APP等，在訂機票、飯店時即能訂車票，吸引許多遊客搭乘，為提升服務品質，公車業者紛推出異業結盟的票價優惠措施，快線公車也藉由花博車身彩貼，邀請全世界旅客今年11月3日到台中賞花博，提升台中觀光效益。

(中時 )