【角落發現愛】想哥哥的大頭劉劉

【角落發現愛】想哥哥的大頭劉劉
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中時電子報
綜合報導

大頭劉劉，他是上帝的寶貝，但是當他還在天上是個小天使時，因為太心急想要來到這個世界，所以飛得太快，一不小心就撞到了頭，連翅膀也斷了。然後 變成了現在這個飛得很慢的大頭天使，來到了這個世界。

先天患有家族遺傳智能障礙，再加上水腦症的大頭劉劉，因為自小父母雙亡，在他的世界裡，一直都只有哥哥的存在。不過，由於家庭環境不佳，哥哥嫂嫂必須出外努力工作，才能維持家計，而無暇照顧劉劉。加上自己行動也不方便，所以，他常常只能自己一個人待在家裡，每天靠著ㄧ餐來陪伴生活，鮮少有接觸外面世界的機會，就連話也不太會說。每一頓飯對大頭劉劉來說，都是很珍貴的一餐，他也因此養成了不浪費的習慣，會將碗盤中殘餘的菜餚舔得乾乾淨淨的。

由於家庭環境艱困，大頭劉劉被安置在新竹的「茁拙家園」，目前這裡收容了29位、18歲以上的中重度智能障礙生。而大頭劉劉常掛在嘴邊的詞彙，既不是爸爸，也不是媽媽，而是「哥哥」兩個字。因此，儘管身邊有老師與同學們的陪伴，他還是常常掛念著，哥哥甚麼時候來看他。

目前「茁拙家園」在新竹的湖口山區租了ㄧ塊農地，希望能夠讓茁拙的慢飛天使們，從攤開手心朝上接受捐贈，變成手心可以朝下播種自立，培養他們從一個被動的關懷者，變成一個主動關懷的人。也讓原本經常因為見不到家人，而產生情感焦慮的大頭劉劉，能夠心情平穩下來。

(中時電子報)

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