後媽難為！趙小僑超怕聽到「你又不是我媽」：我會崩潰心碎！

2018年06月11日 18:33 中時 林淑娟

劉亮佐、趙小僑與兒子劉子銓一起出席《你的孩子不是你的孩子－媽媽的遙控器》首映宣傳。（蘇蔓攝）

劉亮佐、趙小僑與兒子劉子銓一起出席《你的孩子不是你的孩子－媽媽的遙控器》首映宣傳。（蘇蔓攝）

劉亮佐、趙小僑與兒子劉子銓一起出席《你的孩子不是你的孩子－媽媽的遙控器》首映宣傳。（蘇蔓攝）

劉亮佐、趙小僑與兒子劉子銓一起出席《你的孩子不是你的孩子－媽媽的遙控器》首映宣傳。（蘇蔓攝）

劉亮佐、趙小僑的兒子劉子銓戲劇處女秀《你的孩子不是你的孩子－媽媽的遙控器》。（蘇蔓攝）

劉子銓戲劇處女秀《你的孩子不是你的孩子－媽媽的遙控器》。（蘇蔓攝）

導演陳慧翎與劉亮佐、趙小僑與劉子銓一起出席《你的孩子不是你的孩子－媽媽的遙控器》宣傳。（蘇蔓攝）

劉亮佐和趙小僑的15歲帥兒劉子銓主演公視教育主題戲劇《你的孩子不是你的孩子－媽媽的遙控器》，11日一家三口出席首映，趙小僑坦言和劇中媽媽柯素雲一樣有點控制狂，不過她主要都是管劉子銓的生活紀律、禮儀，較像是輔導老師或教官，她直言很怕有天兒子會受不了回嘴：「妳管我那麼多幹嘛，妳又不是我媽」，她聽到後可能會崩潰心碎！

趙小僑說，因為劉子銓是個性比較自由的孩子，每次他吃飯時，她大概都會提醒個「100句」餐桌禮儀，他當下都接受順從，但青春期的孩子不反叛很奇怪，所以她也很怕他有一天突然反彈，可能會像電視劇裡演的那樣大爆炸。她藉機對兒子說：「寶貝，你千萬不能跟我講那些話喔！」劉子銓表示自己不會，「我知道她管我都是因為她愛我、關心我，不希望我讓大家講沒家教」。他笑說，小僑最常念他的就是「衣服穿好」、 「你坐什麼樣子」、「吃東西吃好看一點好不好，拜託」這幾句來回反覆。

劉子銓說，趙小僑都是用講道理及提醒方式溝通，幾乎不會罵他，但他約10歲時曾覺得被罵而頂嘴「為什麼兇我」，趙小僑當時解釋沒有兇他，他回「那妳兇我看看」，結果她立刻戲魂上身「表演」一段破口大罵，當場把他「嚇」到愣住然後崩潰大哭。他自嘲：「我本來就是很愛哭的小孩啦！」

劉亮佐與劉子銓在《你的孩子》中也演父子，但無對手戲，表演經驗豐富的劉亮佐早就陪兒子熟讀劇本，小僑一開始也化身小助理，像陪考一樣準備便當、食物、板凳跟去拍戲，沒想到個性獨立的劉子銓才兩、三天就適應環境，叫他們不用去了，還覺得父母探班會讓他有壓力。

劉亮佐稱讚兒子比他有天份多了，導演陳慧翎笑著接腔說「而且外型也比較好」，劉亮佐也承認兒子是他的優化版，「我14歲時都還不知道自己要幹嘛，連跟同學講話都講不清楚，30幾歲還有哭戲障礙」，在沒有完整的表演訓練下，他給第一次演戲的兒子表現打了85分高分。

劉亮佐說，感觸最深的是有次陳慧翎傳給他兒子演出的影片，看著兒子不斷重複奔跑但完全專注的樣子，「那一刻是我第一次覺得他就是個演員」，也坦言心情非常複雜，「突然心酸，如果他真的要入這行，好辛苦喔！」，但也不忘教育兒子表演要同理劇中人的處境，「如果心裡沒有這種感覺，就不能去做，因為是騙人」。

已滿15歲的劉子銓日前收到會考成績單，分數達標，暑假過後就能順利就讀他的第一志願復興高中戲劇班。劉子銓說，父母不會要求他成績，劇中「小偉」為了能參加畢業旅行而竄改成績單，小僑爆料劉子銓小學四年級時也曾模仿同學用膠帶轉印父母的簽名，事跡敗露的原因竟是：「他連膠帶都沒撕掉！」

夫妻倆結婚一年多，趙小僑積極想做人卻始終還沒好消息，她說，除了找營養師調養身體，也到處打聽生子偏方，還有朋友送她「金鏟子」讓她放床頭，她甚至跑去某育嬰平台公司狂摸懷孕員工的肚子及傢俱、深呼吸那裡的空氣，只因聽說這家公司非常「助孕」，連養魚都能生一大缸小魚。愛美的她，甚至不敢染髮、噴香水、做美甲，就是不想留太多化學、非天然的東西在身上以免影響懷孕。很喜歡小朋友的劉子銓也早就向媽媽點菜：「我最想要妹妹，有妹妹超棒！」

劇中，劉子銓飾演被媽媽嚴重控制的兒子小偉，不但因為成績而被禁止參加國中畢業旅行，剛離婚的媽媽為了孩子好，竟從一位神祕西裝男手中得到一支遙控器，從此小偉只要做錯事，他的日子就會一天一天重複…。劉子銓說，劇中小偉個性跟他不同，因為被媽媽嚴格控制而不快樂，本身性格外向的他，拍攝期心情都悶悶的。他自認是愛哭的男生，上表演課時第一次嘗試哭戲，他就哭慘了，「回家眼睛很痛」。

導演陳慧翎說，十年前拍《下一站，幸福》認識劉亮佐，之後常透過臉書看到佐哥分享兒子的照片，「從小看銓銓長大，覺得銓銓眼睛有話想說」，但沒想到找他演戲時當時劉子銓只有籃球夢，竟遭回絕，直到半年後劉子銓演出學校的舞台劇後開竅對演戲產生興趣，才決定嘗試拍片。她也力讚第一次演戲的劉子銓「很自然，不用演」，甚至拍攝睡醒的戲都比線上很多演員演得好，原因是真的睡著了，連起床氣都是真實的情緒。

公視教育主題戲劇《你的孩子不是你的孩子－媽媽的遙控器》由金鐘導演陳慧翎執導，編劇蔣友竹改編，演員陣容包括柯素雲、劉子銓、凌心妤、劉亮佐、曾少宗、路嘉欣、莫允雯、吳慷仁等人，該劇是國內少見的詩選劇，一共為5個獨立的單元，以強烈的視覺風格打造魔幻寫實、微科幻類型，影集預計7月7日起每週六晚間9點公視首播。

(中時 )