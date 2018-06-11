《殞落國度》台灣首周破2.5億 全球居冠

克里斯普萊特（右）繼續展現收服恐龍的功力。（環球提供）

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主角們在恐龍追捕下，必須驚險萬分地求生。（環球提供）

2015年《侏羅紀世界》全台締造8.2億新台幣票房，蟬聯台、美三周票房冠軍，並登上台灣影史票房第2名寶座；2018年適逢《侏羅紀公園》系列25周年，續集《侏羅紀世界：殞落國度》發威，6日上映後全台首周票房破2億5400萬元新台幣，登上冠軍，刷新《侏羅紀世界》5天開片首周票房冠軍，也刷新台灣影史6月開片票房最高紀錄，更是全球首周票房冠軍。

擔任《侏羅紀世界：殞落國度》製片的史蒂芬史匹柏表示：「《侏羅紀公園》於1993年登上大銀幕完全是美夢成真，我從小就對恐龍非常著迷，大概6歲時就能說出有11個字母的恐龍名

字，這總是讓我的父母感到詫異，所以我很興奮，我們的電影繼續捕捉觀眾的想像力，也讓全世界各地熱愛恐龍的人們激發出他們的赤子之心，他們學會說的第一個字可能是…暴龍或是劍

龍。」

他提到《侏羅紀公園》是第一部使用數位特效打造片中主要角色的電影，使用史坦溫斯頓打造的栩栩如生的機械恐龍，好讓片中超過十米高的暴龍能以實際大小的機械恐龍快速移動，所有的場景都設定在現實世界，「從1993年開啟的系列電影一直延續到現在的《侏羅紀世界：殞落國度》，我很榮幸能請來編劇柯

林崔佛洛和導演胡恩安東尼奧巴亞納為這些恐龍注入全新的生命，並且讓這些電影更上一層樓。」

視覺特效總監大衛韋克瑞是這麼形容這部電影全新的明星恐龍，

他說：「帝王迅猛龍是一個真正的角色，牠大概有3公尺高，體型是一般迅猛龍的兩倍大，牠的精神狀態有點不穩定，因為牠是不完美的基因改造實驗品，而且算是未完成品。牠的大腦有問

題，牠的肌肉會不自覺地抽動，牠的行為也完全無法預料。你會看到一隻長得有點像帝王暴龍或是迅猛龍的恐龍，但是牠卻能趴下來用四肢行走，我們從來沒有看過這個物種做過這種動作。」電影現正上映中。

(中時 )

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