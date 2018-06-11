耳聞安海瑟薇難搞 珊卓布拉克揪凱特布蘭琪探真相

2018年06月11日 18:35 中時 潘鈺楨

電影《瞞天過海：八面玲瓏》上周全美上映，在珊卓布拉克、凱特布蘭琪，安海瑟薇、敏迪卡靈、莎拉保羅森、奧卡菲娜、蕾哈娜與海蓮娜波漢卡特等多位大牌明星的加持與口碑的推波助瀾下，橫掃4150萬美金，不僅成為《瞞天過海》4部系列作中開片票房最高的一部，也是近年來女性為首的劫盜電影中最成功的作品。

珊卓布拉克回憶當時導演蓋瑞羅素腳本中，需要一位參加大都會博物館晚宴的女明星吸引全球媒體的注意，她優雅、修長的脖子上戴著價值1億5千萬美金的鑽石項鍊，更是這次大都會博物館晚宴的最重點，也是黛比歐遜（珊卓布拉克 飾）計劃了超過5年又8個月的目標；這位女星角色在鏡頭前必須時時保持笑臉迎人並且美艷動人，但私底下卻是一個極難相處、令身邊工作人員都備感壓力的雙面女伶，對此，珊卓布拉克直接對導演說：「你這角色是保留給安海瑟薇的吧？！好，我去幫你問問看！」

導演蓋瑞羅素表示：「編劇最初的確是以某些媒體私下對於安海瑟薇的個人意見作出角色設定，但創作過程中也預留了些許修改的彈性空間。」但拿到腳本的珊卓布拉克問凱特布蘭琪：「你看過安海瑟薇私底下是什麼樣子嗎？我很想知道她是不是一如媒體口中說的難相處，一起去問問吧？！」

安海瑟薇表示：「珊卓打來電話說『我們有一個很重要的角色，希望你會同意演出』，光是電話中聽到珊卓形容達芙妮克魯格的性格，我已經笑得合不攏嘴了，我相信這樣的角色早就有人想找我拍了，但沒人有勇氣開口，只有珊卓願意打這通電話給我。」

衝著珊卓布拉克與凱特布蘭琪的面子，安海瑟薇二話不說地接下這部電影，而且把達芙妮演得更瘋狂、更自私、更愛美，也更不在乎身邊工作的人員，連導演都瞠目結舌。安海瑟薇說：「拍攝的過程中我真的很開心，也盡全力演出自己被人說的那一面，至於這是不是真正私底下的我，或是別人眼中的我，就留給觀眾自己去判斷。」

珊卓布拉克說：「每次在片場看到安海瑟薇都像是看到芭比娃娃一般，天天都穿得好漂亮，大家都好羨慕。」導演藉此襯托出她的高高在上，安海瑟薇也會有意無意地往相對簡約的休息室側眼瞄一眼，然後指指點心，架勢十足地指使工作人員送去，工作人員還必須恭恭敬敬地補上一句：「達芙妮小姐送點心給大家享用。」總會讓大家又好氣又好笑。

故事敘述黛比歐遜花了5年8個月又12天的時間計畫一場人生中最大的搶案。她的目標是價值1億5000萬美元的鑽石珠寶，在紐約大都會博物館的晚宴上，在數百人眾目睽睽下、在無數鎂光燈、監視攝影機與多位經驗豐富的武裝保全監控下，戴比歐遜要將掛在知名女演員達芙尼克魯格(安海瑟葳 飾)的脖子上取下這串名為「杜桑」的名貴鑽石項鍊，而她僅僅打算用連她在內的8個人完成這件驚天之舉，她們能夠順利混進去紐約大都會博物館晚宴並且全身而退嗎？電影14日（四）在台上映。

(中時 )