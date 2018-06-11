國道3號北上彰化段4車連環撞　一駕駛受困命危

國道3號北上206.2公里處，11日上午8時許發生4車追撞車禍，其中一輛小貨車撞入前車車斗下，車頭嚴重擠壓變形。（黃國峰翻攝）

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國道3號北上206.2公里處，11日上午8時許發生4車追撞車禍，其中一輛小貨車車頭嚴重擠壓變形，駕駛受困車頭。（黃國峰翻攝）
國道3號北上206.2公里處，11日上午8時許發生4車追撞車禍，其中一輛小貨車車頭嚴重擠壓變形，駕駛受困車頭，消防隊以油壓破壞器材將駕駛座撐出空間。（黃國峰翻攝）
國道3號北上206.2公里處，11日上午8時許發生4車追撞車禍，其中一輛小貨車車頭嚴重擠壓變形，駕駛受困車頭，消防隊以油壓破壞器材將駕駛座撐出空間，將司機救出。（黃國峰翻攝）

國道3號北上206.2公里處彰化段，11日上午8時許發生4車追撞車禍，其中一輛貨車駕駛，車頭被擠壓，因而受困車內，消防人員到場時，該貨車司機意識不清楚、到醫院前已經沒有生命跡象，經破壞車體後將傷者救出送醫，至於車禍原因及肇事責任，尚待警方調查。

台中市消防局指出，第三救災救護大隊溪湳分隊，接獲救災救護指揮中心通報，在國道3號北上206.2k處發生車禍，立即出動救護車及救災車輛，消防人員5名前往搶救。

消防人員到場後發現，現場為四輛車相互追撞，其中一輛小貨車之車頭撞入前車貨車車斗，車頭受到擠壓，司機受困於駕駛座，意識不清、明顯OHCA，消防人員以移動式油壓破壞器材將駕駛座撐出空間，將受困駕駛救出，經救護人員急救後，送往亞大醫院急救，至於車禍確實原因，仍須警方調查。

台中市消防局第三救災救護大隊溪湳分隊呼籲，鋒面來襲造成天雨路滑，車流量驟增，提醒用路人小心駕駛，並保持適當的行車安全距離，切勿疲勞駕駛並隨時注意周遭路況，以維護用路人及自身的行車安全，以期開心出門、安心回家。

(中時 )

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