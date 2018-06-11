夜問打權》蔡政府箝制言論自由步步進逼

6月11日夜問打權主持人黃智賢（右起），來賓：董智森、朱高正、費鴻泰、鄭師誠、 黃暐瀚。（圖／中天提供）

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中時電子報
綜合報導

綠委提案散播「假新聞」關三天？蔡政府箝制言論自由步步進逼，綠色恐怖又一章？禁不起質疑？回到戒嚴？只要批評蔡政府就定位為「假新聞」？新聞真假如何定義？誰來查核？誰來監管？吳音寧各爭議、蕉價暴跌、缺電…都是假新聞？蔡政府的「遮羞布」？

蕉價崩盤！農委會慢半拍？蔡英文怒：要我說話你們才動？氣給誰看？挽救鐵票？怪了，蕉價崩跌若都是「假新聞」？那小英為何要飆罵農委會？20噸去化香蕉堆路邊餵豬牛.當堆肥？蕉農:心在淌血！綠稱香蕉堆置如山「假新聞」？旗山滿滿去化香蕉，哪裡假？

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「上合組織」成員國人口超過31億人，全球最大綜合性區域組織，此次「上合峰會」聚焦反恐、一帶一路！上合峰會8國領導人聯合發表「青島宣言」，G7在鬧內鬨之時，「上合峰會」習倡導儒家「和合」理念求共贏，世界各國都在加強與大陸關係，唯獨蔡政府在斷兩岸交流？

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：董智森(政治評論員)

朱高正(前立法委員)

費鴻泰(立法委員)

鄭師誠 (資深媒體人)

黃暐瀚(資深媒體人)

(中時電子報)

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