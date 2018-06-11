盧彥勳右肩動手術 放棄溫網美網與亞運

2018年06月11日 18:41 中時電子報 黃邱倫

盧彥勳在法網因為肩傷退賽之後，在法國巴黎進行檢查，並且和法網醫師、ATP運動傷害治療師及團隊討論，最終在經紀人Dirk hordoff、物理治療師Stefan Duell強烈建議之下前往德國慕尼黑接受手術治療，日前手術已順利完成，正在休養中，由於復健時間將長達9個月，因此接下來的溫網、美網與亞運都確定缺席。

盧彥勳肩膀開刀治療，手術相當成功，復健期預計9個月。(盧威儒提供)

盧彥勳在去年冬季訓練時，發現賽季中的肩傷又浮現了，回長庚醫院檢查後，發現是肩膀關節脣撕裂。一般需要開刀治療，但術後整個復健過程需9個月，在考量盧彥勳的年紀，及認為盧彥勳關結脣撕裂並沒有像投手那麼嚴重，長庚林瀛洲醫師建議先用復健的方式來治療；盧彥勳也特地在今年一月份，赴澳洲公開賽，找06年澳網幫他開手肘的醫生檢查及討論，也獲得相同的建議。

盧彥勳積極的在長庚運動醫療團隊的協助之下，做相關復健療程，希望能趕上接下來的法網及溫布頓公開賽。初期看起來很順利，在四月份的訓練，也沒有明顯疼痛發生；但五月初開始參加首爾挑戰賽後，打完第一場比賽肩膀疼痛感覺又開始產生，雖然經過治療，仍然未能減緩。林瀛洲醫師認為盧彥勳傷勢有進步，足以應付訓練，但可能還不足以應付比賽的強度。

雖然盧彥勳來法網期間，仍然積極治療，希望還有機會打法網，但經評估後仍然無法上場，遂放棄了法網賽事，並尋求更進一步的治療。在德國經紀人Dirk hordoff、物理治療師Stefan Duell及法網醫生推薦下前往德國慕尼黑接受歐洲肩傷的權威醫生 Dr. Peter Habermeyer的診斷。

Dr. Peter Habermeyer經驗豐富，曾為溫布頓冠軍伊凡尼塞維奇開過刀，盧彥勳的教練Danai Udomcoke也曾接受他的手術。在Dr. Peter Habermeye診斷後，他認為盧彥的傷勢，開刀治療才有機會復元。

盧彥勳和團隊討論後，決定接受醫生Dr. Peter Habermeye開刀治療，醫生也特別安排於本星期在慕尼黑進行手術，手術過程也很順利完成。因為手術後，至少需要進行至少九個月的復健，這也代表盧彥勳將不會參加接下來的溫布頓公開賽及美國公開賽，也趕不上八月底在印尼雅加達亞運會。盧彥勳術後的復健，將由長庚運動醫學團隊接手。

盧彥勳表示，和團隊對下這個決定也很煎熬，尤其在職業生涯尾聲的時候動刀。但他表示即便自己年紀愈來愈大了，但不管接下來球賽的輸贏，也要用較好的身體狀況，打好每一場球賽，到職業生涯正式告一段落，這是對自己負責也是對支持他的球迷負責。

(中時電子報)