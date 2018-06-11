稻作大豐收「搶青割」遇豪雨 雲林縣府：搶收割且慢！

2018年06月11日 19:06 中時 周麗蘭

豪雨可能來襲，南部一期稻作傳出農民搶青割（未成熟採割），因今年稻作豐收，雲林農民也開始搶收，以致開盤價格差，李進勇呼籲，農委會已發布濕度30%以下稻穀會有每百公斤950元的公糧收購價，農民不要一窩蜂搶青割。

11日清晨雲林各地有雨，午後短暫放晴，田間多了許多收割機。種植越光米的農表示，越光米的收成量比一般稻米低，更怕遇水倒伏，不出3天就會發芽。

今年一期稻作比去年豐收二至三成，每一分地收成量2200斤至2400斤，因氣象預報周三起到周日將有連續豪雨，南部一期稻作農民大搶收，雲林稻作逐漸成熟中，農民也擔心倒伏而提早收割。

提早收割的稻穀含水量大，雲林縣各鄉鎮農會11日稻穀收購價格都不佳，從每百公斤950元到920元都有，農民一方面哀怨價格低，也擔心接下來要搶約收割機。

縣議員王鐵道表示，前幾年豪雨搶收時有農民拜託他找代割業者，搶割事件年年發生，縣府今年是否做好準備？

縣長李進勇表示，南部發生稻穀搶收情形，農糧署已提出濕度低於30%的稻穀，保證公糧收購價格每台斤950元，如真受損也有保障收購災害穀，呼籲農民不要搶青割。

農業處緊急研商，11日建議農糧署增加公糧每公頃收購量由6200公斤增加至8000公斤；統計雲林縣代耕業者聯合收穫機有113部，農民若有收割需要，可向鄰近公所或農會洽詢，或致電縣府農務科（05）5522502詢問。

(中時 )