因應雪隧、蘇花改 宜縣府成立交通處

2018年06月11日 18:50 中時 李忠一

宜蘭縣政府考量雪山隧道與今年開通的蘇花改蘇澳至東澳段，讓宜蘭縣面臨迫在眉睫的交通問題，組織改造自治條例部分條文修正案今天（11日）經宜蘭縣議會三讀通過，將成立「交通處」，另工務處將轉型，財政處與地方稅務局合併。

縣府表示，雪隧與近期完工的蘇花改，交通問題的改善是縣府最重要的任務，新成立的交通處將整合警察局標線號誌、停車管理，建設處交通規畫、公共運輸，以及工務處道路養護等業務，讓地方的交通規畫與管理能統一事權。

因受限地方行政機關組織準則規定，縣府局處總數為21個，已經滿額，因此整併財政處及地方稅務局為「財政稅務局」。

面對極端氣候的挑戰，為加強水患防禦能力，從野溪、河川、排水、汙水、蓄水到海洋，能連貫式的治理，原工務處轉型為「水利資源處」，成為治理水域一條鞭的專責單位。

縣府表示，二級機關部分，將原漁業管理所新增海洋業務，更名為「海洋及漁業發展所」。原農業處樹木景觀科提升為二級機關的「樹藝景觀所」，汰換現有不佳的植栽樹種，從種樹、護樹到景觀維護，作區段整體規劃，塑造宜蘭縣地景地貌，將蘭陽平原恢復到過往森林宜蘭的樣貌。

縣府表示，考量新單位空間規畫及局處整併磨合時間，施行日期將由另定之。

(中時 )